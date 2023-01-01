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Группа ВОЛЯ И РАЗУМ начнет запись в 2024
Андрей Большаков объявил состав музыкантов нового супер-проекта ВОЛЯ И РАЗУМ:
Михаил Серышев (ex-МАСТЕР) - вокал
Андрей Большаков (ex-АРИЯ, ex-МАСТЕР) - гитара
Алексей Страйк (ex-МАСТЕР, СТРАЙКЪ) - гитара
Ярослав Василенко - бас
Роман Кошелев (ХАРИЗМА) - барабаны
Музыканты войдут в студию в начале 2024 года.
В настоящее время готовы 4 композиции, к двум из которых Маргаритой Пушкиной написаны тексты.
По словам Большакова, не сыграв ещё ни одного концерта, ВОЛЯ И РАЗУМ уже получили приглашения на 3 фестиваля в качестве хэдлайнеров.
Сет-лист коллектива будет состоять из нового материала, композиций, написанных Большаковым в период работы в группах АРИЯ и МАСТЕР, композиций Алексея Страйка, а также ранее официально неизданных песен «Одиночество», «Царь природы», и кавер версии на хит BLACK SABBATH «Paranoid».
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