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Группа ВОЛЯ И РАЗУМ начнет запись в 2024



Андрей Большаков объявил состав музыкантов нового супер-проекта ВОЛЯ И РАЗУМ:



Михаил Серышев (ex-МАСТЕР) - вокал

Андрей Большаков (ex-АРИЯ, ex-МАСТЕР) - гитара

Алексей Страйк (ex-МАСТЕР, СТРАЙКЪ) - гитара

Ярослав Василенко - бас

Роман Кошелев (ХАРИЗМА) - барабаны



Музыканты войдут в студию в начале 2024 года.

В настоящее время готовы 4 композиции, к двум из которых Маргаритой Пушкиной написаны тексты.



По словам Большакова, не сыграв ещё ни одного концерта, ВОЛЯ И РАЗУМ уже получили приглашения на 3 фестиваля в качестве хэдлайнеров.



Сет-лист коллектива будет состоять из нового материала, композиций, написанных Большаковым в период работы в группах АРИЯ и МАСТЕР, композиций Алексея Страйка, а также ранее официально неизданных песен «Одиночество», «Царь природы», и кавер версии на хит BLACK SABBATH «Paranoid».





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