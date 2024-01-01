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Новое видео группы ВОЛЯ И РАЗУМ



Группа "ВОЛЯ И РАЗУМ" представляет дебютный клип на сингл "ГОРИ".



Музыка: Алексей Страйк

Текст: Маргарита Пушкина



Это второй трек с готовящегося полноформатного альбома, релиз которого запланирован на лето 2024 г.







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