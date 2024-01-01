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*Новая песня группы ВОЛЯ И РАЗУМ 71
*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания 58
*Новый альбом группы ДЖОКОНДА доступен для прослушивания 14
*Новый альбом группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ доступен для ... 3
*Новый альбом группы ГРАН-КУРАЖЪ доступен для прослушивания 3
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Воля и Разум

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Новое видео группы ВОЛЯ И РАЗУМ



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Группа "ВОЛЯ И РАЗУМ" представляет дебютный клип на сингл "ГОРИ".

Музыка: Алексей Страйк
Текст: Маргарита Пушкина

Это второй трек с готовящегося полноформатного альбома, релиз которого запланирован на лето 2024 г.




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