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*Новый альбом группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 28
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*Новый альбом группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 28
*Новое видео GRIMA 12
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 10
*Новая песня группы ДЖОКОНДА 7
*Новая песня группы МЁРТВЫЕ ОСЫ 5
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Second to Sun

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3 фев 2025 : 		 Новый ЕР SECOND TO SUN доступен для прослушивания

11 янв 2024 : 		 Новая песня SECOND TO SUN

18 ноя 2023 : 		 SECOND TO SUN выпустят концертный альбом

21 ноя 2022 : 		 Новое видео SECOND TO SUN

3 ноя 2022 : 		 Новый альбом SECOND TO SUN доступен для прослушивания

13 окт 2020 : 		 Новый альбом SECOND TO SUN доступен для прослушивания

9 июн 2020 : 		 Кавер-версия EMPEROR от SECOND TO SUN

16 апр 2020 : 		 Новый сингл SECOND TO SUN

7 мар 2020 : 		 Новый сингл SECOND TO SUN

13 авг 2018 : 		 Новое видео SECOND TO SUN

20 авг 2017 : 		 Новый альбом группы SECOND TO SUN доступен для прослушивания

14 янв 2016 : 		 Кавер-версию BEHEMOTH от SECOND TO SUN

27 окт 2015 : 		 Новый альбом SECOND TO SUN доступен для прослушивания

23 сен 2015 : 		 Новая песня SECOND TO SUN

17 авг 2015 : 		 Новый трек от SECOND TO SUN

12 июл 2015 : 		 Кавер-версия EMPEROR от SECOND TO SUN

16 июн 2015 : 		 Новый сингл SECOND TO SUN

19 апр 2015 : 		 Новый сингл SECOND TO SUN
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Новый ЕР SECOND TO SUN доступен для прослушивания



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ЕР, как и грядущий альбом будет посвящен мифологии: преимущественно вампирской тематике территориально Санкт-Петербурга и Русского Севера в альтернативном историческом промежутке начала прошлого века. В плане вдохновения альбом отличает сильное влияние Slayer, Type O Negative и наверное даже Satyricon. Вайб Mayhem и Emperor, впрочем, никуда не денется. Все будет сдобрено толикой драматических мелодий.

Теперь про оригинальность. Уже почти семь лет те, кто слушает Second To Sun задают один и тот же вопрос - как звучат партии вокала в моем исполнении, так как Глеб во всех песнях исполняет мои же партии своим голосом. Я решил добавить в ЕР радикальный формат: песню Василиса с своим вокалом, чтобы у почитателей Second To Sun имелся очевидный ответ на этот вопрос. Предваряя другой вопрос - в некоторых песнях в дальнейшем действительно появится мой вокал. Это хороший ход и правильные изменения в ключе группы, что-то совершенно новое и неожиданное.




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