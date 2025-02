сегодня



Новый ЕР SECOND TO SUN доступен для прослушивания



ЕР, как и грядущий альбом будет посвящен мифологии: преимущественно вампирской тематике территориально Санкт-Петербурга и Русского Севера в альтернативном историческом промежутке начала прошлого века. В плане вдохновения альбом отличает сильное влияние Slayer, Type O Negative и наверное даже Satyricon. Вайб Mayhem и Emperor, впрочем, никуда не денется. Все будет сдобрено толикой драматических мелодий.



Теперь про оригинальность. Уже почти семь лет те, кто слушает Second To Sun задают один и тот же вопрос - как звучат партии вокала в моем исполнении, так как Глеб во всех песнях исполняет мои же партии своим голосом. Я решил добавить в ЕР радикальный формат: песню Василиса с своим вокалом, чтобы у почитателей Second To Sun имелся очевидный ответ на этот вопрос. Предваряя другой вопрос - в некоторых песнях в дальнейшем действительно появится мой вокал. Это хороший ход и правильные изменения в ключе группы, что-то совершенно новое и неожиданное. https://secondtosun.bandcamp.com

Слушайте Thunderbolt — Second To Sun на Яндекс Музыке





+1 -0



просмотров: 118