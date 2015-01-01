24 сен 2018 :
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Рассказ о выступлении METAL ALLEGIANCE
17 сен 2018 :
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METAL ALLEGIANCE целиком сыграют первый альбом BLACK SABBATH
13 сен 2018 :
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Музыканты SEPULTURA, ARCH ENEMY, OVERKILL, ACCEPT присоединились к METAL ALLEGIANCE
8 сен 2018 :
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Новое видео METAL ALLEGIANCE
26 авг 2018 :
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Новое видео METAL ALLEGIANCE
2 авг 2018 :
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Трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE
28 июл 2018 :
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MAX CAVALERA в новом видео METAL ALLEGIANCE
14 июл 2018 :
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Второй трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE
30 июн 2018 :
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Трейлер нового альбома METAL ALLEGIANCE
23 июн 2018 :
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Музыканты OVERKILL, NIGHTWISH, ACCEPT на новом альбоме METAL ALLEGIANCE
25 окт 2017 :
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Музыканты OVERKILL, ARMORED SAINT выступят с METAL ALLEGIANCE
25 янв 2017 :
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Концертное видео METAL ALLEGIANCE
23 янв 2017 :
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Музыканты JUDAS PRIEST, SCORPIONS, SLAYER, MEGADETH, ALICE IN CHAINS почтили память "Fallen Heroes" с METAL ALLEGIANCE
30 сен 2016 :
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Профессиональное видео полного выступления METAL ALLEGIANCE
15 авг 2016 :
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Гитарист SLAYER присоединился на сцене к METAL ALLEGIANCE
23 июл 2016 :
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Гитарист METAL ALLEGIANCE о песнях для нового ЕР
7 июл 2016 :
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Музыканты MASTODON, ARCH ENEMY, DEATH ANGEL помогут METAL ALLEGIANCE
31 май 2016 :
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METAL ALLEGIANCE целиком сыграют "Made In Japan"
15 апр 2016 :
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METAL ALLEGIANCE собираются записать второй альбом
9 апр 2016 :
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Видео с выступления METAL ALLEGIANCE
12 янв 2016 :
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Видео с выступления METAL ALLEGIANCE
11 янв 2016 :
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Музыканты SLIPKNOT, SEPULTURA, Ex-SLAYER присоединились на сцене к METAL ALLEGIANCE
6 янв 2016 :
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METAL ALLEGIANCE почтят память Лемми
18 ноя 2015 :
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Новое видео METAL ALLEGIANCE
8 ноя 2015 :
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Видео с текстом от METAL ALLEGIANCE
22 окт 2015 :
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Музыканты TESTAMENT и MEGADETH учат играть песню METAL ALLEGIANCE
11 окт 2015 :
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Музыканты MEGADETH, ANTHRAX, SLAYER, TESTAMENT исполняют METALLICA
22 сен 2015 :
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Кавер-версия DIO от METAL ALLEGIANCE
19 сен 2015 :
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Музыканты ANTHRAX, EXODUS, DEATH ANGEL, ARCH ENEMY выступили с METAL ALLEGIANCE
18 сен 2015 :
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Гитарист METAL ALLEGIANCE верит, что будут выпущены и другие альбомы
15 сен 2015 :
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Новое видео METAL ALLEGIANCE
4 сен 2015 :
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Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
27 авг 2015 :
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Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
21 авг 2015 :
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Новое видео METAL ALLEGIANCE
20 авг 2015 :
|
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
13 авг 2015 :
|
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
30 июл 2015 :
|
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
22 июл 2015 :
|
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
16 июл 2015 :
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Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
13 июл 2015 :
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Видео с текстом от METAL ALLEGIANCE
9 июл 2015 :
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Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
26 июн 2015 :
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ALEX SKOLNICK о новом альбоме METAL ALLEGIANCE
16 июн 2015 :
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PHILIP ANSELMO, CHARLIE BENANTE, CHUCK BILLY, RANDY BLYTHE на дебюте METAL ALLEGIANCE
13 май 2015 :
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Музыканты MEGADETH, TESTAMENT, Ex-DREAM THEATER в METAL ALLEGIANCE
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