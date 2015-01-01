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*Metal Allegiance*



24 сен 2018 : 		 Рассказ о выступлении METAL ALLEGIANCE

17 сен 2018 : 		 METAL ALLEGIANCE целиком сыграют первый альбом BLACK SABBATH

13 сен 2018 : 		 Музыканты SEPULTURA, ARCH ENEMY, OVERKILL, ACCEPT присоединились к METAL ALLEGIANCE

8 сен 2018 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

26 авг 2018 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

2 авг 2018 : 		 Трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE

28 июл 2018 : 		 MAX CAVALERA в новом видео METAL ALLEGIANCE

14 июл 2018 : 		 Второй трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE

30 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома METAL ALLEGIANCE

23 июн 2018 : 		 Музыканты OVERKILL, NIGHTWISH, ACCEPT на новом альбоме METAL ALLEGIANCE

25 окт 2017 : 		 Музыканты OVERKILL, ARMORED SAINT выступят с METAL ALLEGIANCE

25 янв 2017 : 		 Концертное видео METAL ALLEGIANCE

23 янв 2017 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, SCORPIONS, SLAYER, MEGADETH, ALICE IN CHAINS почтили память "Fallen Heroes" с METAL ALLEGIANCE

30 сен 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления METAL ALLEGIANCE

15 авг 2016 : 		 Гитарист SLAYER присоединился на сцене к METAL ALLEGIANCE

23 июл 2016 : 		 Гитарист METAL ALLEGIANCE о песнях для нового ЕР

7 июл 2016 : 		 Музыканты MASTODON, ARCH ENEMY, DEATH ANGEL помогут METAL ALLEGIANCE

31 май 2016 : 		 METAL ALLEGIANCE целиком сыграют "Made In Japan"

15 апр 2016 : 		 METAL ALLEGIANCE собираются записать второй альбом

9 апр 2016 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

12 янв 2016 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

11 янв 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT, SEPULTURA, Ex-SLAYER присоединились на сцене к METAL ALLEGIANCE

6 янв 2016 : 		 METAL ALLEGIANCE почтят память Лемми

18 ноя 2015 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

8 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от METAL ALLEGIANCE

22 окт 2015 : 		 Музыканты TESTAMENT и MEGADETH учат играть песню METAL ALLEGIANCE

11 окт 2015 : 		 Музыканты MEGADETH, ANTHRAX, SLAYER, TESTAMENT исполняют METALLICA

22 сен 2015 : 		 Кавер-версия DIO от METAL ALLEGIANCE

19 сен 2015 : 		 Музыканты ANTHRAX, EXODUS, DEATH ANGEL, ARCH ENEMY выступили с METAL ALLEGIANCE

18 сен 2015 : 		 Гитарист METAL ALLEGIANCE верит, что будут выпущены и другие альбомы

15 сен 2015 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

4 сен 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

27 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

21 авг 2015 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

20 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

13 авг 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

30 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

22 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

16 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

13 июл 2015 : 		 Видео с текстом от METAL ALLEGIANCE

9 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE

26 июн 2015 : 		 ALEX SKOLNICK о новом альбоме METAL ALLEGIANCE

16 июн 2015 : 		 PHILIP ANSELMO, CHARLIE BENANTE, CHUCK BILLY, RANDY BLYTHE на дебюте METAL ALLEGIANCE

13 май 2015 : 		 Музыканты MEGADETH, TESTAMENT, Ex-DREAM THEATER в METAL ALLEGIANCE

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|||| 24 сен 2018

Рассказ о выступлении METAL ALLEGIANCE

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METAL ALLEGIANCE опубликовали видео, рассказывающее о лучших момента релиз шоу, состоявшегося в Нью-Йорке.

METAL ALLEGIANCE вЂ“ Highlights From NYC Release Show Streaming










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