SKINDRED не приедут в США из-за визовых проблем

SKINDRED были вынуждены отменить ранее анонсированный тур по США из-за проблем с визами:
«Из-за непредвиденных обстоятельств, лежащих вне нашего контроля, мы с сожалением вынуждены отменить наш тур по США, который должен был начаться во Флориде на этой неделе. Мы хотим искренне извиниться перед вами за доставленные неудобства и надеемся, что некоторые из этих шоу смогут состояться в 2019 году».
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