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*Skindred*



26 сен 2018 : 		 SKINDRED не приедут в США из-за визовых проблем

14 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

17 апр 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

17 фев 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

24 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома SKINDRED

18 янв 2018 : 		 Новый альбом SKINDRED выйдет весной

26 июн 2017 : 		 Вокалист SKINDRED в новом видео SUMO CYCO

6 июн 2016 : 		 Новое видео SKINDRED

20 май 2016 : 		 Акустика от SKINDRED

9 фев 2016 : 		 Две женщины арестованы за нападение на вокалиста SKINDRED

1 фев 2016 : 		 Порезали вокалиста SKINDRED

27 окт 2015 : 		 Новая песня SKINDRED

20 окт 2015 : 		 Семплы новых песен SKINDRED

13 окт 2015 : 		 Новое видео SKINDRED

2 сен 2015 : 		 Новое видео SKINDRED

22 авг 2015 : 		 Новая песня SKINDRED

21 авг 2015 : 		 Документальный фильм о SKINDRED выйдет с новым альбомом

19 июн 2015 : 		 Новый альбом SKINDRED выйдет в октябре

28 окт 2014 : 		 SKINDRED на Napalm Records

25 ноя 2013 : 		 Новое видео SKINDRED

18 сен 2013 : 		 Новый альбом SKINDRED выйдет в январе

20 авг 2013 : 		 Новая песня SKINDRED

19 авг 2013 : 		 Тизер нового сингла SKINDRED

29 мар 2013 : 		 SKINDRED начали запись альбома

8 авг 2012 : 		 BILLY GRAZIADEI из BIOHAZARD выступил с SKINDRED

19 май 2012 : 		 Новое видео SKINDRED

8 фев 2012 : 		 Новое видео SKINDRED

2 июл 2011 : 		 Новое видео SKINDRED

22 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SKINDRED

9 мар 2011 : 		 Новая песня SKINDRED

11 ноя 2010 : 		 Название нового альбома SKINDRED

6 авг 2010 : 		 SKINDRED подписали соглашение с BMG

13 сен 2009 : 		 Новое видео SKINDRED

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SKINDRED не приедут в США из-за визовых проблем

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SKINDRED были вынуждены отменить ранее анонсированный тур по США из-за проблем с визами:

«Из-за непредвиденных обстоятельств, лежащих вне нашего контроля, мы с сожалением вынуждены отменить наш тур по США, который должен был начаться во Флориде на этой неделе. Мы хотим искренне извиниться перед вами за доставленные неудобства и надеемся, что некоторые из этих шоу смогут состояться в 2019 году».



SKINDRED Forced To Cancel U.S. Tour Due To Visa Issues







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