Винил NOCTURNAL RITES выйдет осенью Девятого ноября на Inner Wound Recordings состоится релиз виниловой версии альбома NOCTURNAL RITES, "8th Sin", который будет издан тиражом в пятьсот копий (300 на черном и двести на белом виниле):



Side A

"Call Out To The World"

"Never Again"

"Not The Only"

"Tell Me"

"Not Like You"



Side B

"Leave Me Alone"

"Till I Come Alive"

"Strong Enough"

"Me"

"Pain & Pleasure"

"Fool's Parade" (outro)











