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*Cultural Warfare*



26 сен 2018 : 		 Новое видео CULTURAL WARFARE

16 авг 2018 : 		 Новая песня CULTURAL WARFARE

24 июл 2018 : 		 Видео с текстом от CULTURAL WARFARE

27 июл 2017 : 		 CULTURAL WARFARE нашли гитариста

1 май 2017 : 		 Видео полного выступления CULTURAL WARFARE

24 янв 2017 : 		 Видео с текстом от CULTURAL WARFARE

26 дек 2016 : 		 Новый ЕР CULTURAL WARFARE выйдет зимой

25 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от CULTURAL WARFARE

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|||| 26 сен 2018

Новое видео CULTURAL WARFARE

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“Eyes Of The Land”, новое видео группы CULTURAL WARFARE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Warmageddon", выходящего на M-Theory Audio. Режиссером видео был Mike Sloat (Testament, Machine Head).

CULTURAL WARFARE Premiere Video For Native American-Inspired вЂњEyes Of The LandвЂќ






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