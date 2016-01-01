Фраза, имя группы
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все новости группы
Cultural Warfare
26 сен 2018
:
Новое видео CULTURAL WARFARE
16 авг 2018
:
Новая песня CULTURAL WARFARE
24 июл 2018
:
Видео с текстом от CULTURAL WARFARE
27 июл 2017
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CULTURAL WARFARE нашли гитариста
1 май 2017
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Видео полного выступления CULTURAL WARFARE
24 янв 2017
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26 дек 2016
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Новый ЕР CULTURAL WARFARE выйдет зимой
25 ноя 2016
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Видео с текстом от CULTURAL WARFARE
26 сен 2018
Новое видео
CULTURAL WARFARE
“Eyes Of The Land”, новое видео группы CULTURAL WARFARE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Warmageddon", выходящего на M-Theory Audio. Режиссером видео был Mike Sloat (Testament, Machine Head).
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).