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*Cultural Warfare*



26 дек 2016 : 		 Новый ЕР CULTURAL WARFARE выйдет зимой

25 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от CULTURAL WARFARE

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Новый ЕР CULTURAL WARFARE выйдет зимой

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CULTURAL WARFARE заключили соглашение с M-Theory Audio, на котором 27 января состоится релиз нового пятипесенного ЕР "Future Kill", оформление для которого создали в Stone Design. Продюсером материала был Juan Urteaga (Machine Head, Exodus, Testament), мастеринг выполнил Maor Appelbaum (Sepultura, Halford, Faith No More).

CULTURAL WARFARE Signs With M-Theory Audio, New EP Due In January





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