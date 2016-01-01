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Новый ЕР CULTURAL WARFARE выйдет зимой
CULTURAL WARFARE заключили соглашение с M-Theory Audio, на котором 27 января состоится релиз нового пятипесенного ЕР "Future Kill", оформление для которого создали в Stone Design. Продюсером материала был Juan Urteaga (Machine Head, Exodus, Testament), мастеринг выполнил Maor Appelbaum (Sepultura, Halford, Faith No More). |
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