30 сен 2018



Новое видео группы GAMA BOMB "Give Me Leather", новое видео группы GAMA BOMB, доступно для просмотра ниже. Она взята из выходящего 12 октября на AFM Records альбома "Speed Between The Lines":



01. Give Me Leather



02. A Hanging



03. 666teen



04. Bring Out The Monster



05. R.I.P. U



06. Motorgeist



07. Alt-Reich



08. Stay Rotten



09. We R Going 2 Eat U



10. Kurt Russell



11. World Gone To Hell



12. Faceblaster

















