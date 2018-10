1 окт 2018



Видео с выступления THE THREE TREMORS Видео с выступления группы THE THREE TREMORS, в состав которого входят Tim "The Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE MALMSTEEN), Harry "The Tyrant" Conklin (JAG PANZER) и Sean "The Hell Destroyer" Peck (CAGE, DEATH DEALER, DENNER/SHERMANN), доступно для просмотра ниже.



















