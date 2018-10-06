Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT
Участник INSANE CLOWN POSSE хотел вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT Fred'a Durst'a, в прыжке пытаясь его ударить ногой. Это произошло 6 октября в Кэмдене, на фестивале Rock Allegiance, хэдлайнерами которого и были LIMP BIZKIT.
LIMP BIZKIT заканчивали исполнять кавер-версию песни Джорджа Майкла "Faith" в BB&T Pavilion, когда Joseph William Utsler, более известный по сценическому псевдониму Shaggy 2 Dope, попытался пинуть Durst'а, но промахнулся. Участник INSANE CLOWN POSSE, группа которого выступала ранее в тот же день, был оттащен за кулисы охранниками. Неясно, какой мотив был у Shaggy 2 Dope.
В 2012 году Durst сотрудничал с INSANE CLOWN POSSE и появился на обложке на обложке AMG "Bitch Better Have My Money". Запись также появилась на альбоме бонусов «Covered, Smothered And Chunked», который был продан с «красной поп-версией» пластинки "The Mighty Death Pop".
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