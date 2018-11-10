LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

Посмотреть эту публикацию в Instagram My pedalboard, 2 guitars, 2 amps, a 2x12 cabinet, several other pedals and misc equipment were inside this house. Публикация от Wes Borland (@thewesborland) 10 Ноя 2018 в 11:18 PST
My pedalboard, 2 guitars, 2 amps, a 2x12 cabinet, several other pedals and misc equipment were inside this house.
Публикация от Wes Borland (@thewesborland) 10 Ноя 2018 в 11:18 PST
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