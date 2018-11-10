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Limp Bizkit

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15 ноя 2018 : 		 LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

8 окт 2018 : 		 Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT

10 май 2018 : 		 Новая песня гитариста LIMP BIZKIT

8 мар 2018 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT снимает фильм с Траволтой

12 авг 2017 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT работает над сольным альбомом

22 июл 2016 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT попросил всех фанатов Трампа «избавить его от своего присутствия»

25 май 2016 : 		 LIMP BIZKIT пригласили фаната на сцену

22 дек 2015 : 		 Вокалисту LIMP BIZKIT запретили въезд на Украину

11 ноя 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT вышел на сцену с плакатом "Крым = Россия"

11 окт 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT желает переехать в Крым

8 сен 2015 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT на первом канале

23 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 мар 2015 : 		 Фронтмен LIMP BIZKIT: "Я не ROBERT DURST!"

20 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT проиллюстрировал логотип AVENGED SEVENFOLD

14 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT проиллюстрировал логотип AVENGED SEVENFOLD

5 фев 2015 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT объясняет задержку с выпуском нового альбома

25 авг 2014 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

6 авг 2014 : 		 Мужчина получил 14 месяцев за кражу 27 телефонов на концерте LIMP BIZKIT

1 авг 2014 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

25 июн 2014 : 		 Музыканты ANTHRAX присоединились на сцене к LIMP BIZKIT

12 дек 2013 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

3 ноя 2013 : 		 LIMP BIZKIT оделись как GUNS N' ROSES на Хэллоуин

2 ноя 2013 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

22 июл 2013 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

9 июн 2013 : 		 Видео полного концерта LIMP BIZKIT

8 июн 2013 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

25 мар 2013 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT & LIL WAYNE

29 окт 2012 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

16 окт 2012 : 		 DJ LETHAL'a вернули в LIMP BIZKIT

14 авг 2012 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT о том, почему группа не играет в США

30 июл 2012 : 		 LIMP BIZKIT не хотят делать “Gold Cobra II”

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта LIMP BIZKIT

11 май 2012 : 		 Название нового альбома LIMP BIZKIT

2 апр 2012 : 		 Гитарист LIMP BIZKIT: вынесение на публику разборок может повлечь больший вред

1 апр 2012 : 		 DJ LETHAL, JOHN OTTO покинули состав LIMP BIZKIT

1 мар 2012 : 		 Новый трек LIMP BIZKIT и LIL WAYNE выйдет на следующей неделе

27 фев 2012 : 		 Лидер LIMP BIZKIT о новом лейбле

24 фев 2012 : 		 LIMP BIZKIT на CASH MONEY RECORDS

2 дек 2011 : 		 LIMP BIZKIT расстались с INTERSCOPE

15 окт 2011 : 		 Фронтмен LIMP BIZKIT в комедийном проекте

28 июн 2011 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

23 июн 2011 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

14 июн 2011 : 		 Превью нового альбома LIMP BIZKIT

11 июн 2011 : 		 Варианты изданий LIMP BIZKIT

20 май 2011 : 		 Новый альбом LIMP BIZKIT выйдет в июне

29 апр 2011 : 		 Драка из-за LIMP BIZKIT привела к смерти

6 окт 2010 : 		 LIMP BIZKIT исполнили кавер-версию GUNS N' ROSES

9 сен 2010 : 		 Концертное видео новой песни LIMP BIZKIT

13 май 2010 : 		 Обложка нового альбома LIMP BIZKIT

1 май 2010 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

12 апр 2010 : 		 Превью новой песни LIMP BIZKIT

30 мар 2010 : 		 Новые тизеры LIMP BIZKIT

13 фев 2010 : 		 WES BORLAND: "Все, кто ненавидел LIMP BIZKIT, продолжат нас ненавидеть"

30 дек 2009 : 		 Превью новой песни LIMP BIZKIT

30 ноя 2009 : 		 Название нового альбома LIMP BIZKIT

22 июл 2009 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT женился

9 июн 2009 : 		 Доступна профсъемка выступления LIMP BIZKIT

26 май 2009 : 		 LIMP BIZKIT пригласили Серегу выступить на их концерте

21 май 2009 : 		 LIMP BIZKIT открыли европейское турне

13 мар 2009 : 		 Видео с репетиции LIMP BIZKIT

15 фев 2009 : 		 LIMP BIZKIT возвращаются в первоначальном составе. Новый тур, новый альбом.

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LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

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LIMP BIZKIT готовы к студийной работе — об этом сообщил гитарист команды, Wes Borland:

«Готовимся к тому, чтобы сделать новый альбом LIMP BIZKIT. Мы должны были начать еще в воскресенье, но из-за пожаров потеряли часть оборудования. Так что собираем все и скоро окажемся в студии!»

Ранее на этой неделе музыкант опубликовал видео пожара, уничтожившего часть музыкального оборудования Wes'a.



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