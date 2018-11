сегодня



Трейлер нового альбома SOILWORK SOILWORK опубликовали первый трейлер к новому альбому "Verkligheten", релиз которого намечен на 11 января на Nuclear Blast:



1. Verkligheten



02. Arrival



03. Bleeder Despoiler



04. Full Moon Shoals



05. The Nurturing Glance



06. When The Universe Spoke



07. Stålfågel (feat. Alissa White-Gluz)



08. The Wolves Are Back In Town



09. Witan



10. The Ageless Whisper



11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen)



12. You Aquiver (feat. Dave Sheldon)





Трек-лист бонус-ЕР "Underworld":



13. Summerburned And Winterblown



14. In This Master's Tale



15. The Undying Eye



16. Needles And Kin (original version)































+1 -0









просмотров: 190