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Soilwork

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15 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

8 ноя 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

26 окт 2018 : 		 Новое видео SOILWORK

12 окт 2018 : 		 Новая песня SOILWORK

12 сен 2018 : 		 SOILWORK о новом альбоме

7 сен 2018 : 		 SOILWORK закончили запись нового альбома

30 июл 2018 : 		 Фронтмен SOILWORK: «Это будет, пожалуй, самый эпичный и мрачный альбом в нашей карьере»

31 май 2018 : 		 SOILWORK закончили работу над новым альбомом

22 апр 2018 : 		 SOILWORK опубликовали первое видео из студии

3 апр 2018 : 		 SOILWORK приступили к записи

24 авг 2017 : 		 SOILWORK начнут запись весной

20 апр 2017 : 		 SOILWORK нашли барабанщика

16 фев 2017 : 		 SOILWORK готовы приступить к работе

12 янв 2017 : 		 SOILWORK нашли басиста для тура

11 авг 2016 : 		 Трейлер нового релиза SOILWORK

5 авг 2016 : 		 Трейлер нового релиза SOILWORK

22 июл 2016 : 		 Трейлер нового релиза SOILWORK

22 июл 2016 : 		 SOILWORK не планируют останавливаться

14 июл 2016 : 		 Новое видео SOILWORK

24 июн 2016 : 		 Видео с текстом от SOILWORK

16 июн 2016 : 		 Вокалист SOILWORK не был удивлён, что барабанщика группы наняли MEGADETH

14 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист новой коллекции раритетов от SOILWORK

8 июн 2016 : 		 SOILWORK выпустят коллекцию раритетов

25 апр 2016 : 		 Фронтмен SOILWORK: «Я развил свои вокальные данные, выйдя из зоны комфорта»

19 апр 2016 : 		 Видео с выступления SOILWORK

26 фев 2016 : 		 Вокалист SOILWORK о событиях в Париже

30 ноя 2015 : 		 Вокалист SOILWORK о случившемся в Париже

27 ноя 2015 : 		 Новое видео SOILWORK

16 сен 2015 : 		 Новое видео SOILWORK

12 сен 2015 : 		 Успехи в чартах SOILWORK

20 авг 2015 : 		 Новая песня SOILWORK

13 авг 2015 : 		 Семплы новых песен SOILWORK

5 авг 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома SOILWORK

30 июл 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома SOILWORK

8 июл 2015 : 		 Видео с текстом от SOILWORK

2 июл 2015 : 		 Фрагмент новой песни SOILWORK

17 июн 2015 : 		 SOILWORK сменили басиста

27 май 2015 : 		 Новый альбом SOILWORK выйдет в августе

22 май 2015 : 		 Фрагмент нового DVD SOILWORK при участии вокалистки NIGHTWISH

7 май 2015 : 		 Новый альбом SOILWORK выйдет осенью

9 апр 2015 : 		 Барабанщик SOILWORK о будущем альбоме группы: «Он агрессивен и полон мрачных оттенков»

7 мар 2015 : 		 Фрагмент DVD SOILWORK

1 мар 2015 : 		 Трейлер нового DVD SOILWORK

22 фев 2015 : 		 Фронтмен SOILWORK о будущем альбоме: "Быстро развивающийся и еще более интенсивный"

14 фев 2015 : 		 Трейлер нового DVD SOILWORK

13 фев 2015 : 		 SOILWORK начали запись

6 фев 2015 : 		 Фрагмент нового DVD SOILWORK

4 фев 2015 : 		 Фрагмент нового трека SOILWORK

31 янв 2015 : 		 Трейлер нового DVD SOILWORK

19 янв 2015 : 		 Обложка концертного релиза SOILWORK

16 янв 2015 : 		 Концертный релиз SOILWORK выйдет в марте

6 дек 2014 : 		 Вокалист SOILWORK: "Сейчас мы в лучшей форме, чем когда бы то ни было"

16 сен 2014 : 		 Семплы новых песен SOILWORK

19 мар 2014 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на концерте SOILWORK

26 фев 2014 : 		 Вокалист SOILWORK о съёмках DVD

16 дек 2013 : 		 SOILWORK снимут DVD в Хельсинки

16 окт 2013 : 		 Видео с текстом от SOILWORK

27 авг 2013 : 		 Переиздание 'A Predator's Portrait' SOILWORK выйдет в октябре

4 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SOILWORK

19 июл 2013 : 		 В записи второго альбома PHAZE I принял участие барабанщик SOILWORK

27 апр 2013 : 		 Новое видео SOILWORK

2 мар 2013 : 		 SOILWORK ответили на вопросы поклонников

18 фев 2013 : 		 Новая песня SOILWORK

15 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

9 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

1 фев 2013 : 		 Новое видео SOILWORK

31 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SOILWORK

18 янв 2013 : 		 Новая песня SOILWORK

9 янв 2013 : 		 Вокалист SOILWORK и гитарист EXES FOR EYES основали ELEGY GUITARWORKS

18 дек 2012 : 		 Новая песня SOILWORK

2 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SOILWORK

16 ноя 2012 : 		 Вокалист NEW MODEL ARMY на новом альбоме SOILWORK

3 сен 2012 : 		 SOILWORK опубликовали видео из студии

31 авг 2012 : 		 SOILWORK пишут двойной альбом

23 авг 2012 : 		 SOILWORK начнут запись на этой неделе

2 июл 2012 : 		 Барабанщик SOILWORK объяснил, почему ушёл Peter Wichers

29 июн 2012 : 		 Новый гитарист SOILWORK

26 июн 2012 : 		 Гитарист Peter Wichers снова ушёл из SOILWORK

20 дек 2011 : 		 Название нового альбома SOILWORK

9 июл 2011 : 		 Барабанщик SOILWORK присоединился к POWERMAD

17 июн 2011 : 		 Гитарист SOILWORK пропустит фестивальные выступления

25 фев 2011 : 		 Новое видео SOILWORK

26 июл 2010 : 		 Новое видео SOILWORK

29 июн 2010 : 		 Еще одна новая песня SOILWORK

25 июн 2010 : 		 SOILWORK присоденились к бойкоту BP

10 июн 2010 : 		 SOILWORK выпустят сборник

8 июн 2010 : 		 Детали специального издания SOILWORK

6 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома SOILWORK

27 май 2010 : 		 Превью нового DVD SOILWORK

18 май 2010 : 		 Новаяя песня SOILWORK

14 май 2010 : 		 Гитарист/продюсер SOILWORK о новом диске: «Это лучший альбом группы!»

21 апр 2010 : 		 Обложка нового альбома SOILWORK

8 апр 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SOILWORK

1 апр 2010 : 		 SOILWORK завершили запись альбома

17 фев 2010 : 		 Дата выхода нового альбома SOILWORK

23 янв 2010 : 		 Название нового альбома SOILWORK

22 дек 2009 : 		 Гитарист SOILWORK сказал, что новый материал группы будет более техничным

2 ноя 2009 : 		 SOILWORK отправятся в студию в январе 2010 года

9 июн 2009 : 		 Фронтмен SOILWORK запустил новый проект

21 май 2009 : 		 Бывший барабанщик SOILWORK арестован за ношение холодного оружия

10 май 2009 : 		 Гитарист SOILWORK пропустит фестивальные выступления

27 мар 2009 : 		 SOILWORK: Подробности переиздания альбомов 'Steelbath Suicide' и 'The Chainheart Machine'

28 янв 2009 : 		 SOILWORK: видео "20 More Miles" в сети

19 янв 2009 : 		 Премьера нового клипа SOILWORK...

27 ноя 2008 : 		 SOILWORK делятся впечатлениями от тура по Европе

30 окт 2008 : 		 Ранние альбомы SOILWORK будут переизданы

19 авг 2008 : 		 SOILWORK объявили имя нового сессионного гитариста

27 апр 2008 : 		 Видеоинтервью SOILWORK в сети

13 фев 2008 : 		 SOILWORK расстались с гитаристом

15 окт 2007 : 		 SOILWORK выпустят новый DVD в следующем году

11 окт 2007 : 		 Доступен новый альбом SOILWORK

9 окт 2007 : 		 SOILWORK: лимитированное издание нового альбома

29 сен 2007 : 		 SOILWORK: новый трек в сети

27 сен 2007 : 		 SOILWORK : новый сингл и бонус-трек

23 сен 2007 : 		 SOILWORK : видео "Exile" в сети

11 сен 2007 : 		 SOILWORK написали песню для квеста

10 сен 2007 : 		 SOILWORK обнародовали название нового альбома и трек-лист

7 авг 2007 : 		 SOILWORK снимут видео на песню 'Exile'

27 июн 2007 : 		 SOILWORK завершили работу над новым альбомом

8 июн 2007 : 		 Гитарист и ударник DARKANE микшируют новый альбом SOILWORK

10 май 2007 : 		 SOILWORK продолжают работу над новым альбомом

22 мар 2007 : 		 SOILWORK раскрыли названия новых композиций

14 мар 2007 : 		 SOILWORK: запись альбома идет полным ходом

3 янв 2007 : 		 SOILWORK отправятся в студию в марте

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Трейлер нового альбома SOILWORK



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SOILWORK опубликовали очередной трейлер к новому альбому "Verkligheten", релиз которого намечен на 11 января на Nuclear Blast:

1. Verkligheten

02. Arrival

03. Bleeder Despoiler

04. Full Moon Shoals

05. The Nurturing Glance

06. When The Universe Spoke

07. Stålfågel (feat. Alissa White-Gluz)

08. The Wolves Are Back In Town

09. Witan

10. The Ageless Whisper

11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen)

12. You Aquiver (feat. Dave Sheldon)


Трек-лист бонус-ЕР "Underworld":

13. Summerburned And Winterblown

14. In This Master's Tale

15. The Undying Eye

16. Needles And Kin (original version)



SOILWORK Explains 'Verkligheten' Album Title In Latest Trailer














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