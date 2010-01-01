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Новый альбом HELIX выйдет весной Вокалист HELIX Brian Vollmer опубликовал видео, в котором сообщил, что новая работа, получившая название Old School, появится весной и будет содержать в качестве бонусов ряд песен 1989 года создания.























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