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STEVE HARRIS: «Релиз нового альбома BRITISH LION зависит от графика IRON MAIDEN»



STEVE HARRIS в недавнем разговоре с канадской радиостанцией Radio X сообщил, что релиз нового альбома BRITISH LION напрямую связан с загруженностью в IRON MAIDEN: Его также спросили, почему он стал участником группы, если ранее был наставником этих музыкантов:



«Я чувствовал, что должен присоединиться к группе, чтобы убедиться, что песни, над которыми работали в прошлом, увидели свет. Потому что в своё время я управлял ими, а также сочинял материал. Тогда я никому не рассказывал об этом, но когда группа продолжила, я подумал, что в будущем я мог бы попробовать поработать с ней. Я подумал, что лучший способ сделать это — быть в группе, немного поучаствовать и довольствоваться такой ролью. Я рад, что я это сделал, потому что мне это очень нравится. Это действительно очень весело».



Harris также рассказал о том, чего фэны могут ожидать от концертов BRITISH LION, в активе которых один студийный альбом:



«Будут песни с первого альбома, но будут и песни со второго, потому что мы только что закончили его запись. Мы выпустим его в какой-то момент следующего года, но всё напрямую зависит от занятости в MAIDEN; мы всегда должны уступать. Но у нас пока нет даты релиза».



















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