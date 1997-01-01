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*Steve Harris British Lion*



1 авг 2017 : 		 STEVE HARRIS о концертном релизе BRITISH LION

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

22 ноя 2016 : 		 Новый альбом BRITISH LION будет тяжелее дебюта

11 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

9 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

3 сен 2016 : 		 BRITISH LION анонсировали европейский тур

27 июл 2016 : 		 BRITISH LION планируют новый тур

19 авг 2015 : 		 BRITISH LION планируют выпустить новый альбом

6 авг 2015 : 		 STEVE HARRIS исполнил новую песню

31 июл 2015 : 		 STEVE HARRIS исполнил новые песни

30 июн 2015 : 		 Новое видео STEVE HARRIS

13 июн 2015 : 		 STEVE HARRIS отправляется в тур

31 янв 2015 : 		 STEVE HARRIS назван лучшим басистом в истории рока

23 янв 2015 : 		 STEVE HARRIS опять снизил цену на дом

19 июл 2014 : 		 Видео с выступления STEVE'а HARRIS'а

15 июл 2014 : 		 Видео с выступления STEVE'а HARRIS'а

8 апр 2014 : 		 BRITISH LION вновь поедут в тур

28 мар 2013 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS

15 мар 2013 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS

12 мар 2013 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS

3 мар 2013 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS

21 фев 2013 : 		 STEVE HARRIS открыл тур

7 фев 2013 : 		 STEVE HARRIS откроет тур благотворительным концертом

10 янв 2013 : 		 STEVE HARRIS отправляется в сольный тур

29 ноя 2012 : 		 Новое видео STEVE HARRIS

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STEVE HARRIS о концертном релизе BRITISH LION

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STEVE HARRIS в недавнем интервью рассказал о статусе концертного релиза BRITISH LION, о котором было объявлено ранее:

«Всё пришлось немного отложить, к сожалению, потому что... Ну нет, не "к сожалению", а просто потому, что основная работа на первом месте, поэтому сначала доделал все всплывшие дела MAIDEN, а потом уже... Поэтому всё немного отложили. Но я обязательно доберусь до этого, просто этого не... Я не сделал это тогда, когда думал, что это будет сделано. Так что да — всё будет. И сразу после этого тура мы сделаем ещё несколько треков для нового альбома — студийного — так что мы, по крайней мере, сможем кое-что сделать. И мы уже кое-что чуть-чуть, но сделали. Я просто стараюсь втиснуть это в то расписание, что у меня и так есть».

IRON MAIDEN






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