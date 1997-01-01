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STEVE HARRIS о концертном релизе BRITISH LION STEVE HARRIS в недавнем интервью рассказал о статусе концертного релиза BRITISH LION, о котором было объявлено ранее:



«Всё пришлось немного отложить, к сожалению, потому что... Ну нет, не "к сожалению", а просто потому, что основная работа на первом месте, поэтому сначала доделал все всплывшие дела MAIDEN, а потом уже... Поэтому всё немного отложили. Но я обязательно доберусь до этого, просто этого не... Я не сделал это тогда, когда думал, что это будет сделано. Так что да — всё будет. И сразу после этого тура мы сделаем ещё несколько треков для нового альбома — студийного — так что мы, по крайней мере, сможем кое-что сделать. И мы уже кое-что чуть-чуть, но сделали. Я просто стараюсь втиснуть это в то расписание, что у меня и так есть».















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