LIKE MOTHS TO FLAMES выпустили ЕР



Группа LIKE MOTHS TO FLAMES выпустила новый ЕР "Dark Divine Reimagined", в который вошли три песни из последнего альбома "Dark Divine", исполненные в акустике:



01. Empty The Same (Acoustic)

02. Even God Has A Hell (Acoustic)

03. Nowhere Left To Sink (Acoustic)















