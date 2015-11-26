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In This Moment

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17 май 2017 : 		 IN THIS MOMENT получили золото

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11 апр 2017 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT выйдет летом

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14 июн 2016 : 		 Гитаристу IN THIS MOMENT поставили диагноз

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28 янв 2016 : 		 Дебют IN THIS MOMENT выйдет на виниле

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IN THIS MOMENT сочиняют новый материал



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Вокалистка IN THIS MOMENT Maria Brink подтвердила радиостанции Q103, что группа приступила к процессу сочинения нового материала.

«Мои коллеги прилетят в Олбани, и мы начнём сочинять материал, пока у нас есть пару недель до тура с HALESTORM, — говорила она в середине октября. — Так что мы сочиняем. Процесс стартовал. Также мы пишем и в туре. Так что это случилось».

Ранее гитарист группы, Chris Howorth, сказал в интервью журналу Guitar Interactive, что коллектив планирует в феврале оказаться в студии, где начнёт запись диска.



IN THIS MOMENT Is Writing New Music




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