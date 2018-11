сегодня



IN THIS MOMENT сочиняют новый материал



Вокалистка IN THIS MOMENT Maria Brink подтвердила радиостанции Q103, что группа приступила к процессу сочинения нового материала.



«Мои коллеги прилетят в Олбани, и мы начнём сочинять материал, пока у нас есть пару недель до тура с HALESTORM, — говорила она в середине октября. — Так что мы сочиняем. Процесс стартовал. Также мы пишем и в туре. Так что это случилось».



Ранее гитарист группы, Chris Howorth, сказал в интервью журналу Guitar Interactive, что коллектив планирует в феврале оказаться в студии, где начнёт запись диска.















