Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2017 : Итоги года [131]
*MANOWAR отменили шоу из-за отравления басиста [22]
*Вокалист JUDAS PRIEST опубликовал письмо из Зала Славы Рок-н-Ролла [14]
*Фестиваль IN FLAMES пройдет летом [12]
*Новая песня THERION [11]
*
[= ||| все новости группы



*In This Moment*



29 дек 2017 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT планирует запись сольного альбома

31 окт 2017 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

21 июл 2017 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT доступен для прослушивания

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия PHIL COLLINS от IN THIS MOMENT

4 июл 2017 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE присоединился на сцене к IN THIS MOMENT

22 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома IN THIS MOMENT

16 июн 2017 : 		 Видео с текстом от IN THIS MOMENT

6 июн 2017 : 		 Тизер нового альбома IN THIS MOMENT

3 июн 2017 : 		 Концертное видео от IN THIS MOMENT

17 май 2017 : 		 IN THIS MOMENT получили золото

13 май 2017 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST на новом альбоме IN THIS MOMENT

11 май 2017 : 		 Обложка нового альбома IN THIS MOMENT

28 апр 2017 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новую песню

11 апр 2017 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT выйдет летом

27 фев 2017 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

5 сен 2016 : 		 Видео с выступления IN THIS MOMENT

30 июн 2016 : 		 IN THIS MOMENT нашли барабанщика

21 июн 2016 : 		 Видео полного выступления IN THIS MOMENT

14 июн 2016 : 		 Гитаристу IN THIS MOMENT поставили диагноз

28 апр 2016 : 		 Гитарист IN THIS MOMENT повредил шею

12 апр 2016 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

17 мар 2016 : 		 Из IN THIS MOMENT ушёл барабанщик

28 янв 2016 : 		 Дебют IN THIS MOMENT выйдет на виниле

5 ноя 2015 : 		 IN THIS MOMENT о планах на будущее

22 авг 2015 : 		 Колыбельные от IN THIS MOMENT

5 июн 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT намекает на новый дуэт

7 май 2015 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

7 апр 2015 : 		 Трек-лист компиляции IN THIS MOMENT

2 мар 2015 : 		 Видео с выступления IN THIS MOMENT

27 фев 2015 : 		 Сборник лучшего от IN THIS MOMENT

25 фев 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: "Одной лишь сексуальности для успеха недостаточно"

29 янв 2015 : 		 Кавер-версия PANTERA от IN THIS MOMENT

14 дек 2014 : 		 CHRIS HOWORTH из IN THIS MOMENT: "Интернет чрезмерно облегчает публике возможность плюнуть артисту в душу"

10 дек 2014 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Большая часть текстов на новом альбоме основана на моём опыте»

4 дек 2014 : 		 IN THIS MOMENT исполнили кавер-версию NINE INCH NAILS

29 ноя 2014 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

9 ноя 2014 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

5 ноя 2014 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

20 окт 2014 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

14 окт 2014 : 		 Трек-лист нового альбома IN THIS MOMENT

10 окт 2014 : 		 Обложка нового альбома IN THIS MOMENT

9 сен 2014 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

7 фев 2014 : 		 IN THIS MOMENT на ATLANTIC

12 янв 2014 : 		 Фрагмент нового DVD IN THIS MOMENT

24 дек 2013 : 		 Последний альбом IN THIS MOMENT выйдет с бонусным DVD

5 дек 2013 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

10 окт 2013 : 		 Видео с текстом от IN THIS MOMENT

14 май 2013 : 		 Видео с выступления IN THIS MOMENT

11 май 2013 : 		 BRAD GOLOWIN снимет DVD для IN THIS MOMENT

17 апр 2013 : 		 IN THIS MOMENT снимут шоу для DVD

14 апр 2013 : 		 IN THIS MOMENT переиздадут 'Blood'

8 апр 2013 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

8 мар 2013 : 		 Видео с текстом от IN THIS MOMENT

28 ноя 2012 : 		 Эксклюзивное издание последнего альбома IN THIS MOMENT

27 сен 2012 : 		 "Blood" IN THIS MOMENT - самый успешный сингл Century Media

2 авг 2012 : 		 Акустика от IN THIS MOMENT

9 июл 2012 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

4 июл 2012 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

19 июн 2012 : 		 Трек-лист нового альбома IN THIS MOMENT

13 июн 2012 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

30 май 2012 : 		 Новый сингл IN THIS MOMENT выйдет в июне

22 май 2012 : 		 Обложка нового альбома IN THIS MOMENT

15 май 2012 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT выйдет в августе

8 апр 2012 : 		 Название нового альбома IN THIS MOMENT

10 мар 2012 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новый трек

12 янв 2012 : 		 IN THIS MOMENT начали запись альбома

13 ноя 2011 : 		 Барабанщик и гитарист IN THIS MOMENT предпочли финалиста "Американского Идола"

2 авг 2011 : 		 IN THIS MOMENT начали работу над новым материалом

24 май 2011 : 		 Видео с выступления IN THIS MOMENT

17 дек 2010 : 		 Видео с выступления IN THIS MOMENT

23 ноя 2010 : 		 Видео с концерта IN THIS MOMENT

17 ноя 2010 : 		 Акустический трек от IN THIS MOMENT

24 сен 2010 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

2 сен 2010 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT попала в аварию

3 июл 2010 : 		 Еще один трек от IN THIS MOMENT

24 июн 2010 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

6 июн 2010 : 		 Новый сингл IN THIS MOMENT

27 май 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN THIS MOMENT

17 апр 2010 : 		 Дата выхода нового альбома IN THIS MOMENT

27 янв 2010 : 		 IN THIS MOMENT работают над новыми песнями

4 янв 2010 : 		 IN THIS MOMENT готовятся к записи

12 дек 2009 : 		 IN THIS MOMENT начнут запись в феврале

23 окт 2009 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT объявила конкурс

24 июн 2009 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

16 июн 2009 : 		 Ранее неопубликованная песня IN THIS MOMENT в сети

28 май 2009 : 		 Детали переиздания IN THIS MOMENT

23 янв 2009 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT в журнале PLAYBOY

| - |
|||| сегодня

Вокалистка IN THIS MOMENT планирует запись сольного альбома

*
zoom
*
* *
В недавнем разговоре с Metal Hammer, вокалистка IN THIS MOMENT Maria Brink рассказала о планах на 2018 год:

«Во-первых я думаю о записи сольного альбома. Я начала неспешно готовить материал, каких-то четких планов пока нет. И я не уверена, когда я реализую эту идею, но это будет скрытая, интимная и спокойная часть меня. Возможно будут только ударные, трайбал ударные и никаких дисторшированных гитар. Просто я предстану в ином свете, том, какая я есть. Chris не хочет делать подобную запись, потому что это просто не его».





IN THIS MOMENT Singer Considering Solo Album



Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 566

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Diary of Dreams Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом