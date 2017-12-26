Вокалистка IN THIS MOMENT планирует запись сольного альбома
В недавнем разговоре с Metal Hammer, вокалистка IN THIS MOMENT Maria Brink рассказала о планах на 2018 год:
«Во-первых я думаю о записи сольного альбома. Я начала неспешно готовить материал, каких-то четких планов пока нет. И я не уверена, когда я реализую эту идею, но это будет скрытая, интимная и спокойная часть меня. Возможно будут только ударные, трайбал ударные и никаких дисторшированных гитар. Просто я предстану в ином свете, том, какая я есть. Chris не хочет делать подобную запись, потому что это просто не его».
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