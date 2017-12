сегодня



Вокалистка IN THIS MOMENT планирует запись сольного альбома В недавнем разговоре с Metal Hammer, вокалистка IN THIS MOMENT Maria Brink рассказала о планах на 2018 год:



«Во-первых я думаю о записи сольного альбома. Я начала неспешно готовить материал, каких-то четких планов пока нет. И я не уверена, когда я реализую эту идею, но это будет скрытая, интимная и спокойная часть меня. Возможно будут только ударные, трайбал ударные и никаких дисторшированных гитар. Просто я предстану в ином свете, том, какая я есть. Chris не хочет делать подобную запись, потому что это просто не его».















