Новая песня LORD BELIAL



Ipse Venit, новая песня LORD BELIAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Unholy Trinity, релиз которого намечен на 27 июня:



1. Ipse Venit

2. Glory to Darkness

3. Serpent's Feast

4. Blasphemy

5. In Chaos Transcend

6. The Whore

7. Scornful Vengeance

8. The Great Void

9. Antichrist







