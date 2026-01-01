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SID WILSON уволен из SLIPKNOT



По сообщению TMZ, SID WILSON был уволен из SLIPKNOT. Источник, близкий к группе и обладающий непосредственной информацией, сообщил таблоидному сайту, что в конце дня в пятницу (31 июля) Sid'у сообщили о том, что он навсегда исключен из состава металл-группы из Айовы.



На данный момент неизвестно, что именно стало причиной исключения увольнения. Он был в SLIPKNOT с 1998 года.







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