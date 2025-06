сегодня



Новое видео AVERSIONS CROWN



A Voice From The Outer Dark, новое видео AVERSIONS CROWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР A Voice From The Outer Dark, релиз которого намечен на пятое августа на Nuclear Blast Records:



“A Voice From The Outer Dark”

“Deathbed Lamentations”

“Castigation Choir”







