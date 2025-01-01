Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Acheron

20 авг 2025 : 		 Переиздание ACHERON выйдет осенью

15 дек 2014 : 		 ACHERON нашли ударника

17 сен 2014 : 		 Новое видео ACHERON

2 июн 2014 : 		 Из ACHERON ушел барабанщик

14 дек 2013 : 		 Новая песня ACHERON

29 ноя 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ACHERON

19 июн 2013 : 		 ACHERON почти завершили запись

5 июн 2013 : 		 ACHERON о новом альбоме

21 мар 2013 : 		 ACHERON начнут запись в апреле

4 ноя 2012 : 		 Новое демо ACHERON

13 окт 2012 : 		 ACHERON на LISTENABLE RECORDS

8 окт 2011 : 		 ACHERON начали работу над новым материалом

19 май 2011 : 		 Второй гитарист в ACHERON

28 дек 2010 : 		 ACHERON возвращаются!

22 апр 2010 : 		 ACHERON объявили о распаде

21 ноя 2009 : 		 Новое видео ACHERON

20 мар 2009 : 		 Обложка и семплы нового альбома ACHERON

12 сен 2008 : 		 ACHERON засядут в студии на следующей неделе

21 ноя 2007 : 		 В ACHERON временно вернулся гитарист
Переиздание ACHERON выйдет осенью



12 сентября Kenyon Records выпустит переиздание дебютного альбома ACHERON Rites Of The Black Mass, в оригинале выпущенного в 1992 году с новым ремастированным звучанием от Joe Viers (Sonic Lounge Studios) и заметками от David E. Gehlke. Новая версия будет доступна на двойном виниле (впервые демо 1991 будет доступно на этом носителе), двойном CD (500 подписанных копий), а также на обычном виниле, кассете, цифровом варианте и лимитированном наборе тиражом в сто копий с футболкой, слипматом и другими элементами, доступном только в официальном магазине лейбла.




просмотров: 128

