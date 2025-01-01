сегодня



Переиздание ACHERON выйдет осенью



12 сентября Kenyon Records выпустит переиздание дебютного альбома ACHERON Rites Of The Black Mass, в оригинале выпущенного в 1992 году с новым ремастированным звучанием от Joe Viers (Sonic Lounge Studios) и заметками от David E. Gehlke. Новая версия будет доступна на двойном виниле (впервые демо 1991 будет доступно на этом носителе), двойном CD (500 подписанных копий), а также на обычном виниле, кассете, цифровом варианте и лимитированном наборе тиражом в сто копий с футболкой, слипматом и другими элементами, доступном только в официальном магазине лейбла.







