*

Heavy Pettin'

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео HEAVY PETTIN’



Rock Generation, новое видео HEAVY PETTIN’, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Rock Generation, релиз которого намечен на 24 октября на Silver Lining Music:

“Rock Generation”
“Faith Healer (Kill My Demons)”
“Brother Sister”
“Oblivion”
“Mother Earth”
“X – Rated”
“Bullets and Pills”
“Line In The Sand”
“Live UR Best Life”
“This Life”




