Новости
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
Новое видео MEGADETH 33
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 30
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
3 Inches of Blood

14 окт 2025 : 		 3 INCHES OF BLOOD думают о новой музыке

13 сен 2023 : 		 3 INCHES OF BLOOD анонсировали первое за почти 10 лет шоу

3 июн 2015 : 		 3 INCHES OF BLOOD объявили о распаде

9 ноя 2013 : 		 Новое видео 3 INCHES OF BLOOD

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления 3 INCHES OF BLOOD

13 фев 2013 : 		 Трейлер документального фильма 3 INCHES OF BLOOD

10 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от 3 INCHES OF BLOOD

19 сен 2012 : 		 3 INCHES OF BLOOD записали песню DAYGLO ABORTIONS

8 сен 2012 : 		 Новое видео 3 INCHES OF BLOOD

17 май 2012 : 		 Видео от 3 INCHES OF BLOOD в честь DIO

9 май 2012 : 		 Новое видео 3 INCHES OF BLOOD

21 мар 2012 : 		 Новая песня 3 INCHES OF BLOOD

4 фев 2012 : 		 Новая песня 3 INCHES OF BLOOD

1 фев 2012 : 		 Трек-лист нового альбома 3 INCHES OF BLOOD

27 янв 2012 : 		 3 INCHES OF BLOOD взяли басиста FEAR FACTORY

11 янв 2012 : 		 Новый альбом 3 INCHES OF BLOOD выйдет в марте

24 ноя 2011 : 		 3 INCHES OF BLOOD готовятся войти в студию

16 апр 2011 : 		 Новое видео 3 INCHES OF BLOOD

8 апр 2011 : 		 Новая песня 3 INCHES OF BLOOD

20 мар 2011 : 		 3 INCHES OF BLOOD получили награду INDIES

19 янв 2011 : 		 3 INCHES OF BLOOD готовятся к записи нового материала

9 сен 2010 : 		 Новое видео 3 INCHES OF BLOOD

6 май 2010 : 		 3 INCHES OF BLOOD снимут концерты для DVD

14 ноя 2009 : 		 Новое видео 3 INCHES OF BLOOD

29 сен 2009 : 		 Погиб бывший басист 3 INCHES OF BLOOD

25 авг 2009 : 		 Еще одна новая песня 3 INCHES OF BLOOD
3 INCHES OF BLOOD думают о новой музыке



Гитариста 3 INCHES OF BLOOD Shane Clark в недавнем интервью спросили, есть ли какие-то планы у группы собраться и записать новую музыку:

«Мы продолжим давать ряд выездных концертов, но до конца года мы будем просто писать песни и подходить к этому так же, как мы подходили к возвращению. А это значит просто написать несколько песен и посмотреть, получится ли. Мы не собираемся выпускать материал, который, по нашему мнению, не на высоте. Так что мы просто не будем торопиться с этим, не будем торопить события. не будем говорить "О Боже мой". Мы должны сохранить этот импульс».

На вопрос, по-прежнему ли 3 INCHES OF BLOOD подписаны с Roadrunner, Shane ответил:

«Нет… После "Fire Up The Blades" — а это, я хочу отметить, 2008 год — они захотели пересмотреть наш контракт, заключив сделку, которая нас совершенно не интересовала. Короче говоря, мы спросили их: "Если мы не примем этот новый контракт, что дальше?" Они ответили: "Что ж, нам придется вас уволить". И мы такие: "Чертовски верно. Давайте скажем "нет". Тогда нас бросят". А потом у нас был действительно успешный год без лейбла. В тот год мы гастролировали по Европе с EXODUS, и это был реально хороший, прибыльный год. После мы подписали контракт с Century Media. Century Media была реальна хороша, и технически мы все еще работаем с ними. Так что, что бы мы ни решили сделать, у них есть возможность выпустить это».

Что касается того, как 3 INCHES OF BLOOD планируют выпускать новую музыку, Shane сказал:

«Мы не знаем, будем ли мы выпускать альбом или пару синглов. Обстановка изменилась… Все просто витает в воздухе. Мне 50 лет, и я помню, когда у тебя в бюджете на зарплату заложен один диск каждые две недели, и ты слушаешь его целиком, даже если он тебе на самом деле не нравится. Я знаю не так уж много молодых людей, но я не уверен, что люди все еще слушают записи до конца — если только вы не пробитый фанат. Если это OBITUARY или — назовите вашу любимую группу — я, конечно, послушаю альбом целиком. Но когда у вас появляются новые поклонники, меняется музыкальный ландшафт, отношение людей к музыке, появляются синглы. Это как бы возвращает нас в 50-е. Я думаю, что именно THE BEATLES начали выпускать [полноформатные] пластинки».




14 окт 2025
Mateas89
Оо, а вот это отличная новость!!)
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
