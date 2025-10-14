сегодня



3 INCHES OF BLOOD думают о новой музыке



Гитариста 3 INCHES OF BLOOD Shane Clark в недавнем интервью спросили, есть ли какие-то планы у группы собраться и записать новую музыку:



«Мы продолжим давать ряд выездных концертов, но до конца года мы будем просто писать песни и подходить к этому так же, как мы подходили к возвращению. А это значит просто написать несколько песен и посмотреть, получится ли. Мы не собираемся выпускать материал, который, по нашему мнению, не на высоте. Так что мы просто не будем торопиться с этим, не будем торопить события. не будем говорить "О Боже мой". Мы должны сохранить этот импульс».



На вопрос, по-прежнему ли 3 INCHES OF BLOOD подписаны с Roadrunner, Shane ответил:



«Нет… После "Fire Up The Blades" — а это, я хочу отметить, 2008 год — они захотели пересмотреть наш контракт, заключив сделку, которая нас совершенно не интересовала. Короче говоря, мы спросили их: "Если мы не примем этот новый контракт, что дальше?" Они ответили: "Что ж, нам придется вас уволить". И мы такие: "Чертовски верно. Давайте скажем "нет". Тогда нас бросят". А потом у нас был действительно успешный год без лейбла. В тот год мы гастролировали по Европе с EXODUS, и это был реально хороший, прибыльный год. После мы подписали контракт с Century Media. Century Media была реальна хороша, и технически мы все еще работаем с ними. Так что, что бы мы ни решили сделать, у них есть возможность выпустить это».



Что касается того, как 3 INCHES OF BLOOD планируют выпускать новую музыку, Shane сказал:



«Мы не знаем, будем ли мы выпускать альбом или пару синглов. Обстановка изменилась… Все просто витает в воздухе. Мне 50 лет, и я помню, когда у тебя в бюджете на зарплату заложен один диск каждые две недели, и ты слушаешь его целиком, даже если он тебе на самом деле не нравится. Я знаю не так уж много молодых людей, но я не уверен, что люди все еще слушают записи до конца — если только вы не пробитый фанат. Если это OBITUARY или — назовите вашу любимую группу — я, конечно, послушаю альбом целиком. Но когда у вас появляются новые поклонники, меняется музыкальный ландшафт, отношение людей к музыке, появляются синглы. Это как бы возвращает нас в 50-е. Я думаю, что именно THE BEATLES начали выпускать [полноформатные] пластинки».







