Astarte
Греция
Black Metal
Myspace:
http://www.myspace.com/astartetristessa
Facebook:
https://www.facebook.com/Astarte.Maria.Tristessa.Kolokouri/
17 окт 2025
:
Новое видео ASTARTE
13 мар 2025
:
ASTARTE завершили работу над альбомом
26 ноя 2024
:
ASTARTE готовят еще один альбом
27 сен 2017
:
LLOTH почтили память гитаристки ASTARTE
9 ноя 2016
:
Бэк-каталог ASTARTE будет переиздан
4 ноя 2016
:
ASTARTE выпустят сингл
25 сен 2014
:
Новый альбом ASTARTE выйдет в 2015 году
11 авг 2014
:
Умерла гитаристка ASTARTE
1 апр 2014
:
Вокалистку ASTARTE выписали из больницы
2 янв 2014
:
Вокалистка ASTARTE в критическом состоянии
20 окт 2013
:
ASTARTE готовы к студийной работе
7 июл 2013
:
Альбомы ASTARTE выйдут на виниле
4 янв 2010
:
ASTARTE работают над новым материалом
21 май 2007
:
Новый трек ASTARTE с ANGELA GOSSOW (Arch Enemy)
28 ноя 2006
:
Подробности релиза нового альбома ASTARTE
сегодня
Новое видео ASTARTE
“Blackdemonium”, новое видео ASTARTE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Blackdemonium:
“Intrandoom”
“Blackdemonium”
“Monolith”
“War”
“Darkness”
“Godkill”
“Cursed”
“Exiled”
“Amon Ra”
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 75
