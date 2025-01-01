Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 43
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Astarte

*



17 окт 2025 : 		 Новое видео ASTARTE

13 мар 2025 : 		 ASTARTE завершили работу над альбомом

26 ноя 2024 : 		 ASTARTE готовят еще один альбом

27 сен 2017 : 		 LLOTH почтили память гитаристки ASTARTE

9 ноя 2016 : 		 Бэк-каталог ASTARTE будет переиздан

4 ноя 2016 : 		 ASTARTE выпустят сингл

25 сен 2014 : 		 Новый альбом ASTARTE выйдет в 2015 году

11 авг 2014 : 		 Умерла гитаристка ASTARTE

1 апр 2014 : 		 Вокалистку ASTARTE выписали из больницы

2 янв 2014 : 		 Вокалистка ASTARTE в критическом состоянии

20 окт 2013 : 		 ASTARTE готовы к студийной работе

7 июл 2013 : 		 Альбомы ASTARTE выйдут на виниле

4 янв 2010 : 		 ASTARTE работают над новым материалом

21 май 2007 : 		 Новый трек ASTARTE с ANGELA GOSSOW (Arch Enemy)

28 ноя 2006 : 		 Подробности релиза нового альбома ASTARTE
Новое видео ASTARTE



zoom
"Blackdemonium", новое видео ASTARTE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Blackdemonium:

“Intrandoom”
“Blackdemonium”
“Monolith”
“War”
“Darkness”
“Godkill”
“Cursed”
“Exiled”
“Amon Ra”




просмотров: 75

