Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
22 окт 2025 : 		 Новое видео A-Z

30 июл 2025 : 		 Новое видео A-Z

10 июн 2025 : 		 Новое видео A-Z

8 июн 2025 : 		 Новый альбом A-Z доступен для прослушивания

6 май 2025 : 		 Новая песня A-Z

17 апр 2025 : 		 Новое видео A-Z

16 ноя 2023 : 		 Новое видео A-Z

22 авг 2023 : 		 Новое видео A-Z

8 июн 2023 : 		 Новое видео A-Z

25 апр 2023 : 		 Новое видео A-Z

26 янв 2023 : 		 Новое видео A-Z

29 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от A-Z

25 окт 2022 : 		 Новое видео A-Z

22 сен 2022 : 		 Видео с текстом от A-Z

24 авг 2022 : 		 Семплы новых песен A-Z

12 авг 2022 : 		 Новое видео A-Z

8 июл 2022 : 		 Новое видео A-Z

10 июн 2022 : 		 Новое видео A-Z

29 июл 2021 : 		 Участники FATES WARNING в A-Z
| - |

|||| сегодня

Новое видео A-Z



zoom
This Chaotic Symphony, новое видео A-Z, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из второго альбома проекта "A2Z²", выпущенного шестого июня на Metal Blade Records:

01. Fire Away (4:37)
02. Running In Place (4:58)
03. Nothing Is Over (4:18)
04. A Wordless Prison (6:04)
05. Reaching Out (4:16)
06. The Remedy (5:06)
07. I Am Numb (4:03)
08. This Chaotic Symphony (5:10)
09. Learning To Fly (4:38)
10. Now I Walk Away (5:39)




