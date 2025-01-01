This Chaotic Symphony, новое видео A-Z, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из второго альбома проекта "A2Z²", выпущенного шестого июня на Metal Blade Records:
01. Fire Away (4:37)
02. Running In Place (4:58)
03. Nothing Is Over (4:18)
04. A Wordless Prison (6:04)
05. Reaching Out (4:16)
06. The Remedy (5:06)
07. I Am Numb (4:03)
08. This Chaotic Symphony (5:10)
09. Learning To Fly (4:38)
10. Now I Walk Away (5:39)
