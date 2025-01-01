×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Нюхает ли гитарист METALLICA?
31
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
31
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Нюхает ли гитарист METALLICA?
31
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
31
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18
все новости группы
Sadus
США
Thrash Metal
http://www.stevedigiorgio.com/sadus
Myspace:
http://www.myspace.com/sadus
10 ноя 2025
:
Новое видео SADUS
5 дек 2024
:
SADUS расстались с барабанщиком
24 июл 2024
:
Видео с текстом от SADUS
20 ноя 2023
:
Новое видео SADUS
13 окт 2023
:
Видео с текстом от SADUS
2 сен 2023
:
Новая песня SADUS
19 ноя 2022
:
Новая песня SADUS
28 ноя 2017
:
SADUS работают над новым материалом
11 мар 2012
:
Барабанщик Jon Allen (SADUS/Ex-TESTAMENT) восстанавливается после удаления угрожавшего жизни тромба
сегодня
Новое видео SADUS
"Pain", новое видео группы SADUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Shadow Inside", выпущенного в ноябре 2023 года
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 67
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет