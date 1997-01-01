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*Sadus*



28 ноя 2017 : 		 SADUS работают над новым материалом

11 мар 2012 : 		 Барабанщик Jon Allen (SADUS/Ex-TESTAMENT) восстанавливается после удаления угрожавшего жизни тромба

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SADUS работают над новым материалом

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Американские трэшеры SADUS работают над новым материалом, впервые за это десятилетие.

Гитарист/вокалист Darren Travis рассказал: «Я периодически работал над новым материалом вместе с барабанщиком Jon'ом Allen'ом в его личной студии в Техасе.

Я снова собираюсь отправиться в Trident Studios, чтобы в течение следующих нескольких недель записать два или три новых трека. Гитары и вокал. Отрывки будут опубликованы на Facebook со ссылками на YouTube. А потом появятся полноценные песни».

SADUS Working On First New Music In Over A Decade








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Equitant
28 ноя 2017, 12:50		Хорошо бы, чтоб не задерживали выход альбома на неопределённый срок. Ибо те же Nasty Savage тоже давно обещали альбом в этом году, но воз и ныне там...


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