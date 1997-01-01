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SADUS работают над новым материалом Американские трэшеры SADUS работают над новым материалом, впервые за это десятилетие.



Гитарист/вокалист Darren Travis рассказал: «Я периодически работал над новым материалом вместе с барабанщиком Jon'ом Allen'ом в его личной студии в Техасе.



Я снова собираюсь отправиться в Trident Studios, чтобы в течение следующих нескольких недель записать два или три новых трека. Гитары и вокал. Отрывки будут опубликованы на Facebook со ссылками на YouTube. А потом появятся полноценные песни».



















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