Американские трэшеры SADUS работают над новым материалом, впервые за это десятилетие.
Гитарист/вокалист Darren Travis рассказал: «Я периодически работал над новым материалом вместе с барабанщиком Jon'ом Allen'ом в его личной студии в Техасе.
Я снова собираюсь отправиться в Trident Studios, чтобы в течение следующих нескольких недель записать два или три новых трека. Гитары и вокал. Отрывки будут опубликованы на Facebook со ссылками на YouTube. А потом появятся полноценные песни».
Equitant
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