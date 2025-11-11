Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 16
Freddie Mercury

Страна
United Kingdom Великобритания



11 ноя 2025 : 		 Юбилейный винил FREDDIE MERCURY

17 окт 2024 : 		 Новые фигурку FREDDIE MERCURY и QUEEN

30 апр 2023 : 		 Новые вещи FREDDIE MERCURY уйдут с молотка

4 апр 2023 : 		 Шорты FREDDIE MERCURY уйдут с молотка

28 апр 2022 : 		 Статую FREDDIE MERCURY установили в Корее

1 ноя 2021 : 		 Фильм о FREDDIE MERCURY выйдет на BBC

30 май 2021 : 		 Комиксы о жизни FREDDIE MERCURY

11 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY — о Фредди Меркьюри: «Он был очень непредсказуемым парнем, но с ним было чудесно работать»

28 авг 2020 : 		 Выходит фигурка FREDDIE MERCURY

8 окт 2019 : 		 Новое видео FREDDIE MERCURY

21 июн 2019 : 		 Новое видео FREDDIE MERCURY

28 сен 2014 : 		 'FREDDIE MERCURY' Meets 'LUCIANO PAVAROTTI' в 'The Mercurotti'

13 дек 2013 : 		 На роль FREDDIE MERCURY нашли другого актера

20 авг 2013 : 		 Трейлер "The Freddie Mercury Tribute Concert"

26 июн 2013 : 		 "The Freddie Mercury Tribute Concert" выйдет на 3-х DVD и Blu-Ray

17 окт 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD FREDDIE MERCURY

13 сен 2012 : 		 Трейлер нового DVD FREDDIE MERCURY

20 авг 2012 : 		 Семплы специального издания "Barcelona" FREDDIE MERCURY

12 июл 2012 : 		 DVD и Blu-Ray FREDDIE MERCURY "The Great Pretender" выйдет в сентябре

4 янв 2012 : 		 Дудл в честь FREDDIE MERCURY в 30 лучших за год
Юбилейный винил FREDDIE MERCURY



Пятого декабря на специальном зеленом виниле и в варианте picture-disc будет выпущена дебютная пластинка FREDDIE MERCURY "Mr Bad Guy", которой в этом году исполнилось сорок лет:

Side One

01. Let's Turn It On
02. Made In Heaven
03. I Was Born To Love You
04. Foolin' Around
05. Your Kind Of Lover

Side Two

01. Mr. Bad Guy
02. Man Made Paradise
03. There Must Be More To Life Than This
04. Living On My Own
05. My Love Is Dangerous
06. Love Me Like There's No Tomorrow

All songs written and composed by Freddie Mercury




11 ноя 2025
Орион
Говорят, что целые отделы в ФСБ и РКН массово становятся нетрадиционно ориентированными. Контроль информации, чтение и анализ новостей...если долго всматриваться в бездну, то бездна тоже начнёт всматриваться в тебя. Но кто-то же ведь должен принять удар на себя. Такова плата за сохранение ментального здоровья наших граждан. Герои нашего времени.
11 ноя 2025
Вашингтон Ирвинг
Орион, страна поздравляет отважных парней,
что сделали храбрость работой своей
просмотров: 99

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
