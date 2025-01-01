сегодня



Памятная монета в честь Фредди Меркьюри



История рок-н-ролла будет увековечена, поскольку Королевский монетный двор представляет монету Великобритании, посвященную одному из величайших шоуменов всех времен, Фредди Меркьюри — необыкновенную дань уважения рок-иконе, чей голос и артистизм определили целые поколения.



Коллекционная монета запечатлела Меркьюри в разгар его творческого расцвета, демонстрируя яркого фронтмена в полном разгаре выступления с его автографом рядом с портретом. Сложные детали дизайна рассказывают историю необыкновенного таланта Меркьюри через тщательно проработанные элементы дизайна.



Легендарный четырехоктавный вокальный диапазон Фредди представлен нотным станом, который проходит по краю монеты, охватывая диапазон от баса до высоких нот. Дизайн края монеты с заклепками вдохновлен его культовым костюмом для выступления на Live Aid, что является достойным трибьютом тому, что многие считают величайшим рок-выступлением всех времен. Некоторые монеты будут также цветными, что позволит оживить культовую желтую куртку Фредди на дизайне монеты и запечатлеть ту яркую энергию, которая делала его таким магнетическим на сцене.



Это торжество приурочено к особо значимому моменту — 40-летию выступления QUEEN на Live Aid в июле 1985 года, а также 40-летию с момента выхода дебютного сольного студийного альбома «Mr Bad Guy», напоминающему поклонникам о его многогранности как участника QUEEN и сольного артиста, который на протяжении всей своей карьеры расширял границы творчества.



В особый момент, который замкнул круг создания монеты, сестра Фредди Меркьюри, Кашмира Булсара, посетила Королевский монетный двор, чтобы сама отчеканить самую первую монету, став неотъемлемой частью этого исторического дани памяти наследию своего брата.



Ребекка Морган, директор по памятным монетам Королевского монетного двора, сказала: «Визит Кашмиры, которая отчеканила первую монету Фредди Меркьюри, был невероятно трогательным и сделал этот проект еще более особенным. Фредди Меркьюри был не просто музыкантом; он был силой природы, которая преобразовывала каждую сцену, на которую он выходил. Эта монета запечатлела его электрическую энергию и прославляет поистине глобальную икону, чье влияние продолжает вдохновлять поколения. Уровень детализации дизайна, от его подписи до нотного стана, представляющего его невероятный вокальный диапазон, делает эту монету одной из наших самых особенных в серии памятных монет».



Кашмира Булсара, сестра Фредди Меркьюри, прокомментировала: «Чеканка первой монеты в Королевском монетном дворе была для меня очень эмоциональным и ярким моментом. Фредди был бы абсолютно счастлив, увидев, как его чествуют таким образом, и узнав, что его семья участвовала в воплощении этой дани уважения в жизнь.



Он всегда с большим уважением относился к британским традициям и институтам, и то, что Королевский монетный двор отмечает его наследие с помощью такого прекрасного искусства, значило бы для него очень многое. Монета прекрасно отражает его страсть и радость, которую он приносил миллионам людей своей музыкой».



Коллекционная монета Фредди Меркьюри продолжает традицию Королевского монетного двора чествовать британских культурных икон, которые оставили неизгладимый след на мировой арене. От ранних дней с QUEEN до последних выступлений наследие Меркьюри как одного из величайших британских артистов теперь навсегда сохранено на официальной монете Великобритании.



В знак дани уважения к благотворительному наследию Меркьюри Королевский монетный двор также подарит специальную золотую пробную версию монеты фонду Mercury Phoenix Trust, благотворительной организации по борьбе со СПИДом, основанной в его память. В ближайшие месяцы благотворительная организация выставит эту уникальную монету на аукцион, продолжая миссию Меркьюри по поддержке людей, затронутых ВИЧ и СПИДом.



Фредди Меркьюри — последний музыкальный исполнитель, вошедший в текущую серию монет «Легенды музыки» Королевского монетного двора, посвященную величайшим певцам и композиторам в истории Великобритании. Меркьюри следует за такими артистами, как Дэвид Боуи, Джордж Майкл, Ширли Бэсси и Пол Маккартни, которые были удостоены чести появиться на собственной монете Великобритании. Серия монет «Музыкальные легенды» оказалась чрезвычайно популярной среди коллекционеров и поклонников музыки, и почти полмиллиона монет было продано энтузиастам в 108 странах по всему миру.











