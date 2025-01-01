×
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
39
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
34
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
16
Новые песни GUNS N' ROSES
13
Новое видео EDGE OF SANITY
12
Blood Red Throne
Норвегия
Death Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/bloodredthrone666
Facebook:
https://www.facebook.com/BloodRedThroneOfficial/
6 дек 2025
:
Новый альбом BLOOD RED THRONE доступен для прослушивания
21 ноя 2025
:
Новая песня BLOOD RED THRONE
9 окт 2025
:
Новая песня BLOOD RED THRONE
22 июл 2024
:
Новое видео BLOOD RED THRONE
26 янв 2024
:
Новый альбом BLOOD RED THRONE доступен для прослушивания
11 янв 2024
:
Новая песня BLOOD RED THRONE
26 ноя 2023
:
Новая песня BLOOD RED THRONE
21 дек 2022
:
BLOOD RED THRONE нашли лейбл
11 окт 2021
:
Новое видео BLOOD RED THRONE
30 сен 2021
:
Обучающее видео от BLOOD RED THRONE
5 сен 2021
:
Видео с текстом от BLOOD RED THRONE
20 авг 2021
:
Обучающее видео от BLOOD RED THRONE
8 авг 2021
:
Видео с текстом от BLOOD RED THRONE
24 июл 2021
:
Обучающее видео от BLOOD RED THRONE
10 июл 2021
:
Видео с текстом от BLOOD RED THRONE
16 май 2021
:
BLOOD RED THRONE на Nuclear Blast
23 мар 2021
:
Гитарист BLOOD RED THRONE исполняет Джонни Кэша
27 июн 2020
:
Новое видео BLOOD RED THRONE
27 авг 2019
:
Новое видео BLOOD RED THRONE
10 авг 2019
:
Видео с текстом от BLOOD RED THRONE
29 апр 2019
:
Новый альбом BLOOD RED THRONE выйдет осенью
21 янв 2019
:
Новый альбом BLOOD RED THRONE выйдет весной
25 ноя 2018
:
Новое видео BLOOD RED THRONE
20 май 2016
:
Видео с текстом от BLOOD RED THRONE
28 янв 2016
:
Видео с текстом от BLOOD RED THRONE
2 авг 2015
:
Новое видео BLOOD RED THRONE
18 сен 2014
:
BLOOD RED THRONE на Candlelight Records
14 май 2013
:
Новое видео BLOOD RED THRONE
10 апр 2013
:
Тизер нового альбома BLOOD RED THRONE
27 дек 2011
:
Новый басист в BLOOD RED THRONE
20 дек 2011
:
Новый вокалист BLOOD RED THRONE
13 янв 2011
:
Итоги года от BLOOD RED THRONE
6 май 2010
:
Новый ударник в BLOOD RED THRONE
10 апр 2009
:
Новая песня BLOOD RED THRONE в сети
25 мар 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома BLOOD RED THRONE
8 дек 2008
:
BLOOD RED THRONE предлагают поклонникам принять участие в создании DVD
4 ноя 2008
:
BLOOD RED THRONE готовы к студийной работе
12 окт 2007
:
BLOOD RED THRONE: новое видео в сети
28 июн 2007
:
BLOOD RED THRONE: опубликован трек-лист нового альбома
8 июн 2007
:
BLOOD RED THRONE объявили название нового альбома
3 ноя 2006
:
BLOOD RED THRONE начали работу над новым альбомом
24 июн 2002
:
Blood Red Throne - начали работу над вторым диском
13 ноя 2001
:
Blood Red Throne - новый альбом
сегодня
Новый альбом BLOOD RED THRONE доступен для прослушивания
"Siltskin" , новый альбом BLOOD RED THRONE, доступен для прослушивания ниже.
