×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
Новое видео MEGADETH
29
BATTLE BEAST сменили вокалистку
27
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
18
Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»
16
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
Новое видео MEGADETH
29
BATTLE BEAST сменили вокалистку
27
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
18
Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»
16
все новости группы
Asesino
США
Grind Core
http://www.asesino.com.mx
22 дек 2025
:
ASESINO сыграли специальный сет BRUJERIA
19 фев 2018
:
Видео с выступления ASESINO
27 окт 2017
:
ASESINO отменили выступление
13 сен 2016
:
DINO CAZARES выступил с ASESINO
21 дек 2015
:
ASESINO исполняют SLAYER
4 янв 2013
:
ASESINO готовы к студийной работе
31 май 2011
:
ASESINO работают над новым альбомом
5 июн 2006
:
Подробности нового альбома ASESINO
сегодня
ASESINO сыграли специальный сет BRUJERIA
Проект ASESINO, в состав которого входят гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares и басист FEAR FACTORY/STATIC-X Tony Campos, отыграли специальный "Dino Cazares-era" BRUJERIA сет 19 декабря в клубе 1720 в Лос-Анджелесе — видео доступно ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 59
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет