Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 30
*Новое видео HYPOCRISY 28
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
Paul Gilbert

8 янв 2026 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

11 дек 2025 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

20 ноя 2025 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

17 авг 2024 : 		 PAUL GILBERT лишился гитар в Германии

24 мар 2023 : 		 PAUL GILBERT исполняет трек RAINBOW

24 фев 2023 : 		 PAUL GILBERT исполняет BLACK SABBATH

2 фев 2023 : 		 PAUL GILBERT исполняет DIO

13 май 2022 : 		 Видео полного выступления PAUL GILBERT

28 дек 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

14 дек 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

2 дек 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

12 ноя 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

31 окт 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

4 окт 2021 : 		 PAUL GILBERT джемует с гитаристом DRAGONFORCE

4 июн 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

15 апр 2021 : 		 Новая композиция PAUL GILBERT

15 мар 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

22 авг 2020 : 		 PAUL GILBERT: «Помню, жили мы как-то с Satchel’ом...»

21 янв 2020 : 		 PAUL GILBERT и STEVE MORSE исполнили классику LED ZEPPELIN

21 май 2019 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

18 апр 2019 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

23 мар 2019 : 		 Гитарист MR. BIG выпустит новый альбом в мае

9 ноя 2016 : 		 Видеоприветствие PAUL GILBERT для российских фэнов

22 авг 2016 : 		 PAUL GILBERT, ANDY TIMMONS, RON "BUMBLEFOOT" THAL исполняют KISS

27 май 2016 : 		 Сэмплы новых песен PAUL GILBERT

27 май 2016 : 		 Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
Новое видео PAUL GILBERT



Show Not Yourself Glad (At The Misfortune of Another), новое видео PAUL GILBERT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "WROC", выходящего 27 февраля на Music Theories Recordings.








просмотров: 158

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом