Новый альбом DRACONIAN выйдет весной



DRACONIAN выпустят новую работу, получившую название "In Somnolent Ruin", восьмого мая на Napalm Records. Этот альбом станет первым с момента возвращения в группу Lisa Johansson, которая разделит свои партии с Anders Jacobsson.



Johan Ericson: «Первая идея — на самом деле зародыш — альбома "In Somnolent Ruin" восходит к 2021 году. Все началось с песни "Misanthrope River", название которой существовало еще со времен демо-версии "Under A Godless Veil", и теперь наконец-то нашлось подходящее музыкальное сопровождение. По мере того как небольшие фрагменты постепенно начали превращаться в настоящие песни, это только еще больше вдохновляло меня продолжать писать.



Я черпал много вдохновения в искусстве и других музыкальных произведениях — от темного фолка до жутковатого эмбиента, — которые помогали поддерживать творческую искру. С самого начала у меня было четкое представление об общей атмосфере, которую я хотел создать для альбома: классический дум переплетался с эмбиентными ландшафтами. Я также хотел, чтобы на альбоме было много разнообразных песен, но без потери той сильной готической нити, которая связывает все и создает общую атмосферу».



Anders Jacobsson: «Прошло довольно много времени, прежде чем альбом стал восприниматься как единое целое. Мы пришли к окончательному списку треков только на самом позднем этапе работы, когда каждый фрагмент постепенно складывался воедино — вокал находил свое место, идеи накладывались друг на друга, и настоящее чувство сотрудничества позволяло песням развиваться в направлении воображаемого результата. В конце концов, музыка всегда превращается в нечто такое, что когда-то казалось почти невообразимым.



Лично для меня это был увлекательный, но сложный опыт. Временами я пытался понять, как все в конечном итоге сложится, и на протяжении всего процесса были моменты сомнений. Но в конце концов все сложилось, и вся неопределенность и саморефлексия каким-то образом оправдали себя. Творческий путь для меня всегда тесно связан с самоанализом, и этот альбом потребовал от меня многих усилий.

Без сомнения, это был самый сложный альбом, который я смог полностью осознать и проработать, но, возможно, именно это делает конечный результат еще более убедительным и, я считаю, весьма примечательным. Я долго ждал этого… Также было здорово снова поработать с Lisa, а то, что Daniel Johansson привнес новое измерение в игру на барабанах, добавило еще больше глубины всему процессу».



Трек-лист:



01. I Welcome Thy Arrow

02. The Monochrome Blade

03. Anima (feat. Daniel Änghede)

04. The Face Of God

05. I Gave You Wings

06. Asteria Beneath The Tranquil Sea

07. Cold Heavens

08. Misanthrope River

09. Lethe







