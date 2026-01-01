Arts
Новый альбом DRACONIAN выйдет весной



zoom
DRACONIAN выпустят новую работу, получившую название "In Somnolent Ruin", восьмого мая на Napalm Records. Этот альбом станет первым с момента возвращения в группу Lisa Johansson, которая разделит свои партии с Anders Jacobsson.

Johan Ericson: «Первая идея — на самом деле зародыш — альбома "In Somnolent Ruin" восходит к 2021 году. Все началось с песни "Misanthrope River", название которой существовало еще со времен демо-версии "Under A Godless Veil", и теперь наконец-то нашлось подходящее музыкальное сопровождение. По мере того как небольшие фрагменты постепенно начали превращаться в настоящие песни, это только еще больше вдохновляло меня продолжать писать.

Я черпал много вдохновения в искусстве и других музыкальных произведениях — от темного фолка до жутковатого эмбиента, — которые помогали поддерживать творческую искру. С самого начала у меня было четкое представление об общей атмосфере, которую я хотел создать для альбома: классический дум переплетался с эмбиентными ландшафтами. Я также хотел, чтобы на альбоме было много разнообразных песен, но без потери той сильной готической нити, которая связывает все и создает общую атмосферу».

Anders Jacobsson: «Прошло довольно много времени, прежде чем альбом стал восприниматься как единое целое. Мы пришли к окончательному списку треков только на самом позднем этапе работы, когда каждый фрагмент постепенно складывался воедино — вокал находил свое место, идеи накладывались друг на друга, и настоящее чувство сотрудничества позволяло песням развиваться в направлении воображаемого результата. В конце концов, музыка всегда превращается в нечто такое, что когда-то казалось почти невообразимым.

Лично для меня это был увлекательный, но сложный опыт. Временами я пытался понять, как все в конечном итоге сложится, и на протяжении всего процесса были моменты сомнений. Но в конце концов все сложилось, и вся неопределенность и саморефлексия каким-то образом оправдали себя. Творческий путь для меня всегда тесно связан с самоанализом, и этот альбом потребовал от меня многих усилий.
Без сомнения, это был самый сложный альбом, который я смог полностью осознать и проработать, но, возможно, именно это делает конечный результат еще более убедительным и, я считаю, весьма примечательным. Я долго ждал этого… Также было здорово снова поработать с Lisa, а то, что Daniel Johansson привнес новое измерение в игру на барабанах, добавило еще больше глубины всему процессу».

Трек-лист:

01. I Welcome Thy Arrow
02. The Monochrome Blade
03. Anima (feat. Daniel Änghede)
04. The Face Of God
05. I Gave You Wings
06. Asteria Beneath The Tranquil Sea
07. Cold Heavens
08. Misanthrope River
09. Lethe




