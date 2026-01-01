Anima feat. Daniel Änghede, новая песня DRACONIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "In Somnolent Ruin", выходящего восьмого мая на Napalm Records.
01. I Welcome Thy Arrow
02. The Monochrome Blade
03. Anima (feat. Daniel Änghede)
04. The Face Of God
05. I Gave You Wings
06. Asteria Beneath The Tranquil Sea
07. Cold Heavens
08. Misanthrope River
09. Lethe
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет