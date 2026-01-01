Arts
Новости
*

Suzi Quatro

*



5 мар 2026 : 		 Новая песня SUZI QUATRO

26 фев 2026 : 		 Новое видео SUZI QUATRO

13 фев 2026 : 		 SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?»

6 сен 2022 : 		 SUZI QUATRO выпускает ЕР кавер-версий

11 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SUZI QUATRO

2 май 2021 : 		 Новое видео SUZI QUATRO

14 апр 2021 : 		 Успехи в чартах SUZI QUATRO

15 мар 2021 : 		 Новая песня SUZI QUATRO

24 фев 2021 : 		 Новое видео SUZI QUATRO

22 янв 2021 : 		 SUZI QUATRO выпустит альбом весной

6 дек 2020 : 		 Рождественский сингл SUZI QUATRO

9 июл 2020 : 		 SUZI QUATRO выпустит книгу

1 июл 2020 : 		 Трейлер к документальному фильму о SUZI QUATRO

30 мар 2020 : 		 Документальный фильм о SUZI QUATRO выйдет летом

8 дек 2019 : 		 Новый сингл SUZI QUATRO

12 сен 2019 : 		 SUZI QUATRO о сегодняшних женщинах-исполнительницах: «Хотелось бы, чтобы они надели одежду»

17 мар 2019 : 		 Видео с текстом от SUZI QUATRO

17 фев 2019 : 		 Новое видео SUZI QUATRO

16 янв 2019 : 		 Новый альбом SUZI QUATRO выйдет весной

8 янв 2019 : 		 SUZI QUATRO подписала контракт с SPV/STEAMHAMME
| - |

|||| сегодня

Новая песня SUZI QUATRO



zoom
"Little Miss Lovely", новая песня группы SUZI QUATRO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Freedom", выход которого запланирован на 27 марта:

01. Freedom (single version)
02. Little Miss Lovely
03. Choose Yourself
04. Going Down
05. Hanging Over Me
06. Here's Ya Boots
07. Can't Let It Go
08. Nobody Held My Hand
09. Shakedown
10. Take It Or Leave It
11. Womans' Song
12. Kick Out The Jams (feat. Alice Cooper)
13. It All Comes Down To You (bonus track)






