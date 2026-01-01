Новая песня SUZI QUATRO

"Little Miss Lovely", новая песня группы SUZI QUATRO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Freedom", выход которого запланирован на 27 марта:
01. Freedom (single version)
02. Little Miss Lovely
03. Choose Yourself
04. Going Down
05. Hanging Over Me
06. Here's Ya Boots
07. Can't Let It Go
08. Nobody Held My Hand
09. Shakedown
10. Take It Or Leave It
11. Womans' Song
12. Kick Out The Jams (feat. Alice Cooper)
13. It All Comes Down To You (bonus track)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет