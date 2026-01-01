сегодня



SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?»



SUZI QUATRO в недавнем интервью TotalRock рассказала, почему первым синглом из нового альбома, релиз которого намечен на 27 марта, была выбрана песня "Freedom":



«Я прослушивала мастер-миксы, и альбом должен был называться "Choose Yourself", ведь эта песня долгое время была самой популярной. Итак, я перебирала миксы, чтобы одобрить, и "Freedom" просто поразила меня. Вот тут я и решила: "Отлично, это наш первый сингл, и так будет называться альбом". А вы когда-нибудь видели фотографию или слышали песню и название, которые говорят в точности об одном и том же? Разве это не говорит вам о свободе?»



Она также рассказала об обложке альбома "Freedom":



«Как только я выбрала этот трек для сингла, у меня на самом деле появилось видение — это было так странно — видение обложки этого альбома и обложки сингла. И я не могла выбросить это из головы. Поэтому я разослала небольшие заметки всем своим знакомым, которые фотографировали меня в течение многих лет. Я сказала: "Вот то, что я ищу". Есть барышня из Австралии, которая снимала меня, — не знаю сколько — с 1980-х. И у неё была моя фотография со спины, на которой я изображена на сцене с включённой бас-гитарой. Затем команда художников собралась вместе и создала соответствующий образ. И это именно то, что я видела своим внутренним взором. Это очень важно!»



Suzi поведала о лирике, вдохновившей её на создание "Freedom":



«Мне 75 лет. Я обрела свободу в себе, в своём отношении к жизни. Я сбросила свой лишний багаж. У меня его больше нет. Мне нечего доказывать. Мне комфортно в моей шкуре. Так что это очень важно в личном плане. Кроме того, в мире, в котором мы живём, я говорю о свободе — что может быть ценнее свободы? Ничего».



После того, как ведущий отметил, что она всё ещё выглядит на 35–40, та согласилась.



«Мне 75. И знаете что? Честно говоря, мне всегда везло, что я всегда выглядела как минимум на 10 лет моложе своего возраста, всю свою жизнь. Итак, когда в 1973 году у меня впервые появились хиты, мне было 23, но выглядела я на 13. Так было всегда. Мне всегда говорили: "Ты такая миленькая" — у меня немного детское личико, а я всегда хотела скулы, на что мне всегда возражали: "Когда ты станешь старше, ты будешь это очень ценить, потому что ты будешь стареть очень незаметно и мило." [Смеётся]. Я ценю это сейчас. Но я никогда не лгу о своём возрасте. Я говорю это на сцене. Я не гонюсь за 25-летием. И мне всё равно. Мой секрет в том, что мне, честно говоря, всё равно. Мне 75, и мне плевать!»



У неё также спросили о высказывании о выходе на пенсию, которое было включено в промоматериалы для прессы по случаю выпуска «Freedom»: «Я уйду на пенсию, когда выйду на сцену, тряхну задницей, и воцарится тишина»:



«Ну что я могу сказать, это довольно забавно. Я привела эту цитату, когда мне было 35. И один журналист спросил меня: "Когда ты собираешься уйти на пенсию?" Я переспросила: "Что?" , после чего дала ему такой бойкий ответ: "Когда я поворачиваюсь спиной к аудитории и трясу задницей, наступает тишина". Это сопровождало меня всю мою карьеру. Все подхватывают эту цитату. Это хорошая цитата, но потом, в 65 лет, я вспомнила о 65 и слегка изменила её: "Когда я повернусь спиной к аудитории и моя задница затрясётся сама по себе, тогда я остановлюсь". И теперь, в 75 лет, вот моя серьёзная цитата, и я остаюсь при своём мнении, я не собираюсь ничего менять. Теперь, когда я выхожу на сцену и выступаю не на своём уровне… Я буду знать это, даже если зрители не будут в курсе, потому что я профессионал, так что они, вероятно, не узнают, но я точно буду знать. И вот тогда я скажу: "Хватит". Но я ещё далека от таких событий. Вы пока не сможете от меня избавиться. [Смеётся]».







