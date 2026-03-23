Новый альбом NEUROSIS доступен для прослушивания



"An Undying Love For A Burning World", новый альбом группы NEUROSIS, доступен для прослушивания ниже.



Нам это нужно, пожалуй, как никогда раньше, и мы подозреваем, что мы не одиноки. Испытания и невзгоды в нашей личной жизни и в жизни группы, в сочетании с простой попыткой ориентироваться в безумии нашего общества, со стрессом, тревогой и изоляцией, которые сопутствуют этому, могут быть мучительными. Добавьте к этому экзистенциальную растерянность и печаль, вызванные климатическим кризисом и голоценовым вымиранием. Этого достаточно, чтобы полностью сойти с ума, если не найти выхода или катарсиса. Эта странная, эмоционально насыщенная музыка всегда была нашим способом выжить в таких условиях, и именно об этом мы всегда говорили. Когда ты всю жизнь в контакте с подобными энергиями и используешь такую форму самовыражения для очищения и преображения, кажется вредным для нашего благополучия оставлять ее без дела и пренебрегать ею. Это из серии «сейчас или никогда».

<a href="https://neurosis.bandcamp.com/album/an-undying-love-for-a-burning-world">An Undying Love For A Burning World by Neurosis</a>





