Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 31
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Neurosis

*



23 мар 2026 : 		 Новый альбом NEUROSIS доступен для прослушивания

31 авг 2022 : 		 Участники NEUROSIS — о Scott'e Kelly: «Не передать словами степень нашего отвращения»

31 авг 2022 : 		 Вокалист NEUROSIS признался в насилии по отношению к жене и детям

31 июл 2019 : 		 Переиздание NEUROSIS & JARBOE доступно для прослушивания

7 июл 2017 : 		 Переиздание второго альбома NEUROSIS выйдет летом

23 сен 2016 : 		 Новый альбом NEUROSIS доступен для прослушивания

2 авг 2016 : 		 Фрагменты новых треков NEUROSIS

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NEUROSIS

22 июн 2016 : 		 Новый альбом NEUROSIS выйдет в сентябре

6 май 2016 : 		 Переиздание NEUROSIS выйдет в июне

24 дек 2015 : 		 Бокс-сет NEUROSIS выйдет в апреле

21 дек 2015 : 		 NEUROSIS начнут запись на этой неделе

13 июл 2015 : 		 Переиздания NEUROSIS выйдут в сентябре

22 фев 2015 : 		 Вокалист NEUROSIS планирует сольную работу

21 дек 2012 : 		 Виниловая версия десятого альбома NEUROSIS выйдет в феврале

5 окт 2012 : 		 Новая песня NEUROSIS

21 сен 2012 : 		 Новая песня NEUROSIS

6 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома NEUROSIS

28 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NEUROSIS

13 авг 2012 : 		 Новый альбом NEUROSIS выйдет в октябре

30 мар 2012 : 		 NEUROSIS завершили сведение

7 дек 2011 : 		 Альбомы NEUROSIS на виниле

8 июл 2011 : 		 Новое переиздание NEUROSIS

12 янв 2011 : 		 Детали переиздания NEUROSIS

13 ноя 2010 : 		 NEUROSIS готовит новое переиздание

9 июл 2010 : 		 Концертный альбом NEUROSIS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом NEUROSIS доступен для прослушивания



zoom
"An Undying Love For A Burning World", новый альбом группы NEUROSIS, доступен для прослушивания ниже.

Нам это нужно, пожалуй, как никогда раньше, и мы подозреваем, что мы не одиноки. Испытания и невзгоды в нашей личной жизни и в жизни группы, в сочетании с простой попыткой ориентироваться в безумии нашего общества, со стрессом, тревогой и изоляцией, которые сопутствуют этому, могут быть мучительными. Добавьте к этому экзистенциальную растерянность и печаль, вызванные климатическим кризисом и голоценовым вымиранием. Этого достаточно, чтобы полностью сойти с ума, если не найти выхода или катарсиса. Эта странная, эмоционально насыщенная музыка всегда была нашим способом выжить в таких условиях, и именно об этом мы всегда говорили. Когда ты всю жизнь в контакте с подобными энергиями и используешь такую форму самовыражения для очищения и преображения, кажется вредным для нашего благополучия оставлять ее без дела и пренебрегать ею. Это из серии «сейчас или никогда».




Like!+0Dislike!-0


Комментарии ( 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 мар 2026
Вашингтон Ирвинг
А я уж думал, что пиздец им. Будем слушать.
23 мар 2026
gravitgroove
По традиции уныло и в большинстве метража откровенно скучно. Но, наверное, таким и должен быть саундтрек жизни настоящих работяг, живущих на зарплату с трудодней на заводе или другом рутинном производстве (или где они там вкалывают) и неудовлетворенных собственной женой и бытом. Не знаю, но точно ощущается сильно затянувшийся кризис среднего возраста.
Альбом "предоставлен" бесплатно Bandcamp.
23 мар 2026
F
Frostauskas
Новость из серии "вы нас не ждали, а мы приперлись". Качнул с трекера, завтра буду ценить...
23 мар 2026
Hellg
У них там и в составе перестановки. На вокале и гитаре теперь Аарон Тёрнер, взамен Скотта Келли.
Чувствуется его влияние на музыку.
просмотров: 240

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом