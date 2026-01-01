23 июл 2026



NEUROSIS вместе с Firekeeper Alliance сняли фильм



Организация Firekeeper Alliance представила оригинальный короткометражный фильм, созданный совместно с легендарной группой NEUROSIS. Проект объединил музыку коллектива, кинематографическое повествование и голоса молодежи народа Blackfeet.



В основе фильма лежит работа режиссеров Jason Nix и Bobby Cochran, чьи талант, творческое видение и преданность делу превратили смелую идею в мощное кинематографическое высказывание. За бесчисленные часы поездок, съемок, монтажа и совместной работы они сумели запечатлеть не только потрясающие пейзажи земель народа Blackfeet, но и дух людей, для которых эти места являются домом. Их работа стала визуальным свидетельством силы и стойкости этого сообщества.



Особую роль в создании фильма сыграли четверо учащихся школы Browning Public Schools, принимавшие участие практически на всех этапах производства. Haley Running Crane, David Fast Buffalo Horse, Reb Pollock и Paul Medicine Horse выступили в качестве актеров, ассистентов съемочной группы, помогали с организацией съемок на локациях, участвовали в творческом процессе и рассказывали собственные истории, работая плечом к плечу с профессиональными режиссерами и музыкантами. Их идеи, вовлеченность и личный опыт придали фильму подлинность и сделали его настоящим примером молодежного лидерства и сотрудничества внутри сообщества.



Сюжет разворачивается под композиции "We Are Torn Wide Open" и "Mirror Deep" с альбома NEUROSIS "An Undying Love For A Burning World". История рассказывает о четырех подростках из города Browning, которым приходится столкнуться со зловещим духом, роль которого исполнил Sim Schildt. Вместо того чтобы бороться с этим злом в одиночку, герои объединяются и находят силы в поддержке друг друга и чувстве принадлежности к своему сообществу, воплощая главный принцип Firekeeper Alliance: лучшая защита от самоубийства — это люди, которые находятся рядом.



Основатель и директор Firekeeper Alliance Charlie Speicher: «Этот фильм — одновременно художественный проект и отражение миссии Firekeeper Alliance, которая заключается в снижении числа самоубийств за счет укрепления тех факторов, которые помогают человеку сохранить жизнь. Мы убеждены, что настоящая человеческая связь рождает надежду, а вместе мы становимся сильнее.



Этот проект показывает, что возможно, когда всемирно известные музыканты, талантливые режиссеры, преподаватели, школьники и сообщество Blackfeet объединяются ради общей цели.



Мы искренне благодарны NEUROSIS, Jason Nix, Bobby Cochran, нашим замечательным участникам — Haley Running Crane, David Fast Buffalo Horse, Reb Pollock, Paul Medicine Horse, а также Sim Schildt, Larry Ground, Lee Little Mustache и всем, кто помог воплотить эту идею в жизнь.



Надеемся, этот фильм напомнит каждому зрителю, что даже в самые темные моменты жизни человек не должен оставаться один. Пусть огонь продолжает гореть».



Гитарист и вокалист NEUROSIS Steve Von Till добавил: «Для нас огромная честь и привилегия, что наша музыка стала частью миссии Firekeeper Alliance. Мы глубоко тронуты коллективной работой всех, кто принимал участие в создании этого фильма.



Мы всегда верили, что эмоционально насыщенная андеграундная музыка помогает обрести цель, чувство общности и становится творческим способом понять свое место в мире. Мы целиком и полностью поддерживаем миссию Firekeeper Alliance, направленную на укрепление человеческих связей, прославление стойкости людей и создание тех условий, которые помогают предотвращать самоубийства».



Посмотреть короткометражный фильм Firekeeper Alliance x NEUROSIS можно ниже.







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