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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
57
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
34
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk"
24
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
57
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
34
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk"
24
все новости группы
Neurosis
США
Sludge Metal
Hard Core
http://www.neurosis.com
Myspace:
http://www.myspace.com/officialneurosis
28 июл 2026
:
Новый состав NEUROSIS дебютировал на сцене
23 июл 2026
:
NEUROSIS вместе с Firekeeper Alliance сняли фильм
15 апр 2026
:
STEVE VON TILL о неожиданном возвращении NEUROSIS
23 мар 2026
:
Новый альбом NEUROSIS доступен для прослушивания
31 авг 2022
:
Участники NEUROSIS — о Scott'e Kelly: «Не передать словами степень нашего отвращения»
31 авг 2022
:
Вокалист NEUROSIS признался в насилии по отношению к жене и детям
31 июл 2019
:
Переиздание NEUROSIS & JARBOE доступно для прослушивания
7 июл 2017
:
Переиздание второго альбома NEUROSIS выйдет летом
23 сен 2016
:
Новый альбом NEUROSIS доступен для прослушивания
2 авг 2016
:
Фрагменты новых треков NEUROSIS
6 июл 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома NEUROSIS
22 июн 2016
:
Новый альбом NEUROSIS выйдет в сентябре
6 май 2016
:
Переиздание NEUROSIS выйдет в июне
24 дек 2015
:
Бокс-сет NEUROSIS выйдет в апреле
21 дек 2015
:
NEUROSIS начнут запись на этой неделе
13 июл 2015
:
Переиздания NEUROSIS выйдут в сентябре
22 фев 2015
:
Вокалист NEUROSIS планирует сольную работу
21 дек 2012
:
Виниловая версия десятого альбома NEUROSIS выйдет в феврале
5 окт 2012
:
Новая песня NEUROSIS
21 сен 2012
:
Новая песня NEUROSIS
6 сен 2012
:
Трейлер нового альбома NEUROSIS
28 авг 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома NEUROSIS
13 авг 2012
:
Новый альбом NEUROSIS выйдет в октябре
30 мар 2012
:
NEUROSIS завершили сведение
7 дек 2011
:
Альбомы NEUROSIS на виниле
8 июл 2011
:
Новое переиздание NEUROSIS
12 янв 2011
:
Детали переиздания NEUROSIS
13 ноя 2010
:
NEUROSIS готовит новое переиздание
9 июл 2010
:
Концертный альбом NEUROSIS
27 май 2010
:
Переиздание NEUROSIS выйдет с новой обложкой
2 янв 2007
:
NEUROSIS в процессе записи нового альбома
30 окт 2006
:
NEUROSIS готовятся записывать новый альбом
сегодня
Новый состав NEUROSIS дебютировал на сцене
Новый состав NEUROSIS дебютировал на сцене 25 июля в рамках фестиваля Fire In The Mountains:
01. We Are Torn Wide Open
02. Mirror Deep
03. First Red Rays
04. End Of The Harvest
05. The Tide
06. Lost
07. Seething And Scattered
08. Distill (Watching The Swarm)
09. Blind
10. Untethered
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Сообщений нет