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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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Neurosis

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28 июл 2026 : 		 Новый состав NEUROSIS дебютировал на сцене

23 июл 2026 : 		 NEUROSIS вместе с Firekeeper Alliance сняли фильм

15 апр 2026 : 		 STEVE VON TILL о неожиданном возвращении NEUROSIS

23 мар 2026 : 		 Новый альбом NEUROSIS доступен для прослушивания

31 авг 2022 : 		 Участники NEUROSIS — о Scott'e Kelly: «Не передать словами степень нашего отвращения»

31 авг 2022 : 		 Вокалист NEUROSIS признался в насилии по отношению к жене и детям

31 июл 2019 : 		 Переиздание NEUROSIS & JARBOE доступно для прослушивания

7 июл 2017 : 		 Переиздание второго альбома NEUROSIS выйдет летом

23 сен 2016 : 		 Новый альбом NEUROSIS доступен для прослушивания

2 авг 2016 : 		 Фрагменты новых треков NEUROSIS

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NEUROSIS

22 июн 2016 : 		 Новый альбом NEUROSIS выйдет в сентябре

6 май 2016 : 		 Переиздание NEUROSIS выйдет в июне

24 дек 2015 : 		 Бокс-сет NEUROSIS выйдет в апреле

21 дек 2015 : 		 NEUROSIS начнут запись на этой неделе

13 июл 2015 : 		 Переиздания NEUROSIS выйдут в сентябре

22 фев 2015 : 		 Вокалист NEUROSIS планирует сольную работу

21 дек 2012 : 		 Виниловая версия десятого альбома NEUROSIS выйдет в феврале

5 окт 2012 : 		 Новая песня NEUROSIS

21 сен 2012 : 		 Новая песня NEUROSIS

6 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома NEUROSIS

28 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NEUROSIS

13 авг 2012 : 		 Новый альбом NEUROSIS выйдет в октябре

30 мар 2012 : 		 NEUROSIS завершили сведение

7 дек 2011 : 		 Альбомы NEUROSIS на виниле

8 июл 2011 : 		 Новое переиздание NEUROSIS
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Новый состав NEUROSIS дебютировал на сцене



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Новый состав NEUROSIS дебютировал на сцене 25 июля в рамках фестиваля Fire In The Mountains:

01. We Are Torn Wide Open
02. Mirror Deep
03. First Red Rays
04. End Of The Harvest
05. The Tide
06. Lost
07. Seething And Scattered
08. Distill (Watching The Swarm)
09. Blind
10. Untethered




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