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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере
47
Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер...
46
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
Новое видео MEMOIRA
19
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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере
47
Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер...
46
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
Новое видео MEMOIRA
19
все новости группы
Skáld
Франция
Neo Folk
http://skaldvikings.com
Myspace:
https://skald-official.bandcamp.com/
VK.com:
https://www.instagram.com/skaldvikings/
Facebook:
https://www.facebook.com/skaldvikings/
11 июн 2026
:
Новое видео SKÁLD
24 дек 2023
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Концертное видео SKÁLD
20 янв 2023
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Видео с текстом от SKÁLD
8 янв 2023
:
Кавер-версия RAMMSTEIN от SKÁLD
22 дек 2022
:
Новая песня SKÁLD
15 дек 2022
:
Новое видео SKÁLD
11 июн 2026
Новое видео SKÁLD
Draumakona, новое видео SKÁLD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ørlǫg, выход которого намечен на 25 сентября.
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11 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
Скальд это ярославские пацаны, а это какое-то недоразумение
просмотров: 416
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
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Репортажи
Конкурсы
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Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).