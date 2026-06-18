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Новое видео NANOWAR OF STEEL



Kotlin, новое видео группы NANOWAR OF STEEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР The Genghis Khan EP to End All Genghis Khan Eps, релиз которого состоялся седьмого января:



1. Genghis Khan (The Genghis Khan Song to End All Genghis Khan Songs)

2. Feet & Greet

3. Iride

4. Kotlin http://www.nanowar.it







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