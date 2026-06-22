Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео HANSEN 18
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео HANSEN 18
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 17
[= ||| все новости группы



*

Czart

*



22 июн 2026 : 		 Новое видео CZART

29 май 2026 : 		 Новое видео CZART

25 фев 2026 : 		 Новое видео CZART

16 янв 2026 : 		 Новое видео CZART

25 ноя 2025 : 		 Новое видео CZART

18 окт 2025 : 		 Новое видео CZART

12 авг 2025 : 		 Новое видео CZART

18 мар 2025 : 		 Новое видео CZART
| - |

|||| сегодня

Новое видео CZART



zoom
Hologram, новое видео CZART, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в новую работу коллектива.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 июн 2026
m
mohnatiy
Заебали уже они со своим нейрокалом
просмотров: 184

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом