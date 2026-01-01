Новое видео CZART

Музыкальный клип на песню «Czule» — это сюрреалистический хоррор о циклах насилия и том, что наступает после. Он рассказывает более общую историю — о любом мире, в котором власть пожирает невинность, а справедливость никогда не приходит в том виде, которого мы ожидаем.



Главный герой рожден из глины и костей, создан и вскормлен теми, кто его поклоняется. Он пожирает. Он преображается. Он становится белым дьяволом с человеческими чертами. Он продолжает питаться, пока заросли, в которые он погружается, не становятся его тюрьмой.



Но текст песни не о мести. Он говорит о чем-то более сложном — о мужестве, которое не является криком. О возвращении своего голоса, рук, тела. О том, как истинная победа над злом заключается не в том, чтобы победить его, а в том, чтобы научиться шептать в мире, который научил нас только кричать.



Дьявол не убит. Его оставили в покое — с его собственным голосом, который он никогда раньше не слышал без чужого крика боли.



Это его наказание. И наше освобождение.







