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Gary Barden

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Страна
United KingdomВеликобритания
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|||| сегодня

Новое видео GARY BARDEN



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"Hit The Ground Running", новое видео GARY BARDEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Empowered Emotions", выход которого намечен на 18 сентября:

01. Barden's Overture
02. Maasai Enkai
03. Hit The Ground Running
04. Empowered Emotions
05. Burning Wind
06. Dark Water
07. Ride Horsemen Ride
08. This Phoenix's Gonna Burn Ya
09. Let The Children Play
10. The Ruling Class
11. Walk Away
12. We'll Meet Again

Recording lineup:

Gary John Barden - Vocals
Gereon Homann - Drums
Michael Voss - Guitars, bass, keys and backing vocals

Guests:

Michael Schenker - Lead guitar on "Dark Water"
Tommy Denander - Lead guitar on "Maasai Enkai"
Brian Tichy - Drums on "Walk Away"
Don Airey - Keyboards on "Empowered Emotions"
Barry Sparks - Bass on "Maasai Enkai"
Alen Brentini - Lead guitar on "Ride Horsemen Ride"




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