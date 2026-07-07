Новое видео ASIA

"The Traveller (Into The Light)", новое видео группы ASIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Indigo", выходящего шестого ноября на Frontiers Music Srl:
01. The Traveller (Into The Light)
02. Change Of Heart
03. Arcadia
04. Is This The Life?
05. Tattoo Indigo (Part 1)
06. Tattoo Indigo (Part 2)
07. Tattoo Indigo (Part 3)
08. Life In The Sun
09. Hymn For The Fallen
10. Night And Day
11. Valencia (The Ghost Ship)
12. An Elegy
13. Chesapeake Bay (featuring Steve Howe)
14. On A Winters Night
15. Echo Of You
16. Tattoo Indigo (Part 3) (featuring Mike Portnoy) (bonus track)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).