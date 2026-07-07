Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 68
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*Концертное видео ERIK GRÖNWALL 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 68
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*Концертное видео ERIK GRÖNWALL 25
[= ||| все новости группы



*

Asia

*



7 июл 2026 : 		 Новое видео ASIA

30 янв 2026 : 		 Концертное видео ASIA

13 дек 2025 : 		 Концертное видео ASIA

19 июн 2025 : 		 ASIA возвращается в новом составе

29 май 2023 : 		 Вышел новый винил ASIA

16 янв 2023 : 		 Концертное видео ASIA

10 фев 2022 : 		 ASIA отметят двойной юбилей

31 янв 2022 : 		 ASIA отметят 40-летний юбилей

14 окт 2021 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет осенью

28 апр 2021 : 		 ASIA выпустит бокс-сет летом

30 янв 2019 : 		 LOU GRAMM исполнил песни FOREIGNER с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

27 фев 2017 : 		 Концертное видео ASIA

31 янв 2017 : 		 Скончался фронтмен ASIA

9 дек 2016 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет зимой

9 май 2015 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в июле

5 янв 2015 : 		 GUTHRIE GOVAN объяснил причины своего ухода из ASIA

18 июн 2014 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в августе

28 фев 2014 : 		 EPK от ASIA

24 фев 2014 : 		 Новое видео ASIA

11 фев 2014 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в марте

26 авг 2013 : 		 Группа ASIA выступит с оркестром

23 мар 2013 : 		 ASIA представили нового гитариста

11 янв 2013 : 		 ASIA объявили имя нового гитариста

10 янв 2013 : 		 STEVE HOWE ушел из ASIA

1 ноя 2012 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в ноябре

13 июн 2012 : 		 Семплы нового альбома ASIA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео ASIA



zoom
"The Traveller (Into The Light)", новое видео группы ASIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Indigo", выходящего шестого ноября на Frontiers Music Srl:

01. The Traveller (Into The Light)
02. Change Of Heart
03. Arcadia
04. Is This The Life?
05. Tattoo Indigo (Part 1)
06. Tattoo Indigo (Part 2)
07. Tattoo Indigo (Part 3)
08. Life In The Sun
09. Hymn For The Fallen
10. Night And Day
11. Valencia (The Ghost Ship)
12. An Elegy
13. Chesapeake Bay (featuring Steve Howe)
14. On A Winters Night
15. Echo Of You
16. Tattoo Indigo (Part 3) (featuring Mike Portnoy) (bonus track)




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 июл 2026
U
Unclechina
Давненько я ничего не слышал о Вирджиле Донати, а он вон где, оказывается, приютился)
просмотров: 252

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом