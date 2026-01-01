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ABIGAIL WILLIAMS приступили к записи



ABIGAIL WILLIAMS сообщили о том, что приступили к записи нового материала:



«Началась запись нашего седьмого полноформатного альбома. Партии ударных уже записаны — за ними в очередной раз стоял Mike Heller, — а остальная часть работы сейчас ведётся в домашней студии Ken'а. Мы приступили к записи ещё до нашего европейского турне, которое прошло с огромным успехом, и после пары недель отдыха работа возобновилась в полную силу. Спасибо Fortress Fest UK и Zappenduster за приглашение, а также нашим группам-сопровождающим в Ирландии и Shagor по всей континентальной Европе. Мы не идём на компромиссы; наша цель — повторить интенсивность наших двух последних альбомов и выйти за её пределы. Следующее обновление будет опубликовано по окончанию записи и когда мы приступим к сведению. Релиз запланирован на начало следующего года».





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