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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Abigail Williams

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12 июл 2026 : 		 ABIGAIL WILLIAMS приступили к записи

18 июл 2025 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS доступен для прослушивания

1 июл 2025 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

8 июн 2025 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

16 май 2025 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

1 май 2025 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS выйдет летом

21 окт 2023 : 		 ABIGAIL WILLIAMS в студии

14 май 2023 : 		 ABIGAIL WILLIAMS заключили контракт с Agonia Records

15 ноя 2019 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS доступен для прослушивания

20 окт 2019 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

20 сен 2019 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS выйдет в ноябре

7 ноя 2015 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS доступен для прослушивания

21 окт 2015 : 		 Новое видео ABIGAIL WILLIAMS

1 окт 2015 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

26 авг 2015 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS выйдет в октябре

5 июл 2012 : 		 ABIGAIL WILLIAMS распались

31 дек 2011 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

3 ноя 2011 : 		 Название нового альбома ABIGAIL WILLIAMS

16 сен 2011 : 		 ABIGAIL WILLIAMS начали запись

23 июл 2011 : 		 ABIGAIL WILLIAMS начнут запись в сентябре

10 ноя 2010 : 		 E-card от ABIGAIL WILLIAMS

4 окт 2010 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

18 авг 2010 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

16 авг 2010 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS выйдет в сентябре

20 апр 2010 : 		 ABIGAIL WILLIAMS работают над новым альбомом

15 дек 2008 : 		 Новое видео ABIGAIL WILLIAMS в сети
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ABIGAIL WILLIAMS приступили к записи



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ABIGAIL WILLIAMS сообщили о том, что приступили к записи нового материала:

«Началась запись нашего седьмого полноформатного альбома. Партии ударных уже записаны — за ними в очередной раз стоял Mike Heller, — а остальная часть работы сейчас ведётся в домашней студии Ken'а. Мы приступили к записи ещё до нашего европейского турне, которое прошло с огромным успехом, и после пары недель отдыха работа возобновилась в полную силу. Спасибо Fortress Fest UK и Zappenduster за приглашение, а также нашим группам-сопровождающим в Ирландии и Shagor по всей континентальной Европе. Мы не идём на компромиссы; наша цель — повторить интенсивность наших двух последних альбомов и выйти за её пределы. Следующее обновление будет опубликовано по окончанию записи и когда мы приступим к сведению. Релиз запланирован на начало следующего года».



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