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Новое видео SKYND x SWARM



’Jimmy Savile’. новое видео SKYND x SWARM, доступно для просмотра ниже.



Джеймс Уи́лсон Ви́нсент (Джи́мми) Сэ́вил (англ. James Wilson Vincent "Jimmy" Savile, 31 октября 1926, Лидс, Уэст-Йоркшир — 29 октября 2011, Лидс) — британский диджей, телеведущий, благотворитель и педофил. Вёл программу для детей Jim'll Fix It на «Би-би-си», а также был ведущим музыкального чарта Top of the Pops. Привлёк через разные мероприятия около 40 млн фунтов стерлингов на благотворительность. За свою деятельность в 1990 году был удостоен рыцарского звания.



После смерти Сэвила разразился скандал, связанный с открывшимися множественными случаями сексуального насилия и домогательств с его стороны, в том числе в отношении несовершеннолетних.



С началом скандала, в октябре 2012 года полицией Лондона была запущена операция «Yewtree» с целью расследования преступлений Сэвила и других медийных лиц. Операция Yewtree привела к арестам и ряда других британских знаменитостей, среди которых оказались художник Ролф Харрис, ранее судимый певец Гари Глиттер, публицист Макс Клиффорд. Всего в ходе операции было произведено 19 арестов.



В опубликованном Скотленд-Ярдом докладе об итогах расследования говорится о 214 сексуальных преступлениях, из них 34 изнасилования. На данный момент речь идёт уже о 168 заявленных жертвах Сэвила из 450 предполагаемых. Жертвами Сэвила становились в основном не имеющие защиты дети: пациенты больниц для бедных, обитатели приютов, тюрем для несовершеннолетних, ученики церковных школ. Администрация этих заведений не верила в жалобы своих воспитанников и пациентов, так как Сэвил был знаменитой и «заслуженной» персоной в Великобритании. В случае же, если полиция всё-таки получала информацию о действиях Сэвила (первая жалоба на Сэвила поступила в 1955 году; последняя — в 2009 году), она заминала дела. Со случаями педофилии Сэвила связывают имя премьер-министра Великобритании Эдварда Хита.



После обнародования фактов педофилии родственники Сэвила решили убрать надгробный камень — 6 футов шириной и 4 футов высотой — на его могиле на кладбище в Скарборо в Северном Йоркшире







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